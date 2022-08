Deutschland soll unabhängiger von China werden? Meine Kollegen Martin Hesse und Simon Hage sind zu Audi gefahren und wollten wissen, was das konkret heißt. Am Beispiel eines e-tron, Audis Elektroautobestseller. Sie wollten wissen: Wie viel China steckt in diesem angeblich deutschen Auto?

Ein e-tron besteht aus etwa 6000 Teilen, vom Fahrgestell über das Bordnetz und die Batterie bis zum Antriebsstrang mit dem Elektromotor. Die Teile stammen von Zulieferern an 550 Standorten in 37 Ländern. Audi zählt 149 Teile, die direkt aus China kommen.

Dazu kommen chinesische Vorprodukte, die in den Teilen stecken. Der E-Motor etwa wird in Ungarn produziert, braucht aber Metalle, die oft in einer Mine in Nordchina gewonnen werden. Und die Halbleiter. Martin und Simon haben recherchiert, dass in einem einzigen Audi e-tron mehr als 6000 Computerchips stecken, sogar im Scheibenwischer. Ein wichtiger Chiplieferant für Audi ist die Firma Infineon, das benötigte Silizium und Ferrosilizium kommt in der Regel aus China.

»Die Konzerne versuchen, die wichtigsten Teile der Produktion zurückzuholen«, schreiben die Kollegen . Doch der Blick in das Innenleben des Audi e-tron zeigt: »Autarkie ist in der komplexen Autowelt ein Trugbild.«

