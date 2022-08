Nun ja. Im Gegensatz zu Roth habe ich beruflich nur selten mit Kulturschaffenden zu tun. Doch schon am 17. Juni, also einen Tag vor der offiziellen Eröffnung mit Roth und dem Bundespräsidenten, wunderte ich mich hier an dieser Stelle darüber, dass Israelfeinde Deutschlands wichtigste Kunstausstellung gestalten dürfen. Und ich war beileibe nicht der Erste, dem das seltsam vorkam. Mit ein paar Telefonaten und etwas Internetrecherche hätte auch Roth frühzeitig herausfinden können, welche Klappskallis bei der Documenta ihr Unwesen treiben.

Ich wünsche der Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff viel Erfolg bei ihrer Arbeit. Und sollte sie scheitern: Am 25. September ist der Spuk in Kassel zum Glück vorbei.

