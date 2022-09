Wer ist die Frau? Mein Kollege Jörg Schindler beschreibt sie als Taktiererin , die in den großen politischen Schlachten der vergangenen Jahre beherzt mal diese, mal jene Position vertreten habe. Sie komme ursprünglich von links; die Tochter einer Anti-Atomwaffen-Aktivistin machte die ersten Schlagzeilen, weil sie die Monarchie abschaffen wollte. Doch schnell wechselte sie ins Establishment. »In zehn Jahren war sie als Ministerin und Staatssekretärin unter anderem zuständig für Umwelt, Ernährung, Erziehung, Finanzen, Frauen, Gleichstellung, Justiz, internationalen Handel und Außenpolitik«, schreibt Jörg. »In keinem dieser Ämter hinterließ sie sonderlich bleibenden Eindruck – sieht man einmal von ihrer Parteitagsrede 2014 als damalige Landwirtschaftsministerin ab. Über diese ›Käse-Rede‹ wird in Westminster noch heute gern und ausgiebig gekichert. Nicht zuletzt von Truss selbst.«

Am morgigen Dienstag werden Johnson und Truss nach Balmoral Castle in Schottland reisen, wo sich die Queen aufhält. Johnson wird sich ein letztes Mal als Premier an die Bevölkerung wenden, bevor er von der Queen aus dem Amt entlassen wird und die offizielle Übergabe der Amtsgeschäfte stattfindet.

Ich muss an dieser Stelle gestehen, dass mich die Nachricht vom Wechsel an der britischen Regierungsspitze melancholisch macht, denn ich habe eine Schwäche für Johnson. Er war gewiss kein guter Premier, er übergibt sein Land in einem schlechten wirtschaftlichen Zustand, ich wollte nicht von ihm regiert werden. Aber dass er den mit demokratischer Mehrheit beschlossenen Brexit wunschgemäß umsetzte, kann man ihm nicht vorwerfen. Wie Johnson mit diplomatischen Konventionen brach, war oft befreiend. Und im Gegensatz zu Olaf Scholz ließ Johnson seiner Kritik an Putins Überfall auf die Ukraine sofort die richtigen Taten folgen.

Zudem ist Johnson ein interessanter Autor. Sollten Sie seine Biografie über Winston Churchill noch nicht gelesen haben (tatsächlich ist es eine Hagiografie, die kaum verklausuliert von Boris Johnson handelt): Hier finden Sie ein Interview , das meine Kollegen Thomas Hüetlin und Christoph Scheuermann damals mit ihm geführt haben. Eine Frage lautete, wie viel Churchill in Johnson stecke.

Churchill wurde 1945 als britischer Premierminister abgewählt. Sechs Jahre später war er wieder da.

3. Hass auf alle, die anders sind

In Bremen ist eine 57 Jahre alte trans Frau in der Straßenbahn von Jugendlichen schwer verletzt worden. Wie die Polizei heute mitteilte, schlug einer der Jugendlichen der Frau bei dem Vorfall am Samstagabend mehrfach mit beiden Fäusten ins Gesicht. Dabei sei er von seinen knapp 15 Begleitern »lautstark« angefeuert worden. Zuvor hatten Mitglieder der Gruppe ihrem Opfer laut Polizei die Perücke vom Kopf gerissen und die Frau grob beleidigt. Erst als andere Fahrgäste einschritten, ließen die Angreifer ab und flohen aus der Bahn. Das Opfer kam mit schweren Gesichtsverletzungen in eine Klinik.

Womöglich wäre uns die Hassattacke heute bei Spiegel.de keine sehr große Schlagzeile wert gewesen, hätte es nicht erst kürzlich einen ähnlichen Fall gegeben. Vor einigen Tagen starb ein 25-Jähriger trans Mann nach einem Angriff am Rande des Christopher Street Day in Münster. Laut Polizei hatte er sich schützend vor Teilnehmerinnen gestellt, die von einem 20-Jährigen homophob beleidigt wurden. Der 20-Jährige schlug ihn daraufhin mehrfach ins Gesicht. Der mutmaßliche Angreifer befindet sich in Haft.