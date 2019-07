hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Tödlicher Angriff in Frankfurt - der Stand der Ermittlungen

Die Attacke vom Frankfurter Hauptbahnhof hat Anteilnahme und Entsetzen ausgelöst. Ein Mann soll am Montag eine Mutter und ihren Sohn vor einen Zug gestoßen haben. Der achtjährige Junge kam ums Leben. Die Mutter konnte sich retten.

Heute hat Bundesinnenminister Horst Seehofer gemeinsam mit den Chefs der Sicherheitsbehörden über den Stand der Ermittlungen informiert.

REUTERS Horst Seehofer: "Ein solches Ereignis macht uns alle fassungslos"

Demnach suchte die Schweizer Polizei den Tatverdächtigen bereits seit Tagen. Am Donnerstag soll er seine Nachbarin mit einem Messer bedroht und eingesperrt haben und anschließend geflohen sein. Seitdem war er in der Schweiz zur Fahndung ausgeschrieben.

2006 war der Mann, der laut den Behörden aus Eritrea stammt, unerlaubt in die Schweiz eingereist, zwei Jahre später wurde dem Vater dreier Kinder Aysl gewährt. Nach SPIEGEL-Informationen galt der Mordverdächtige als gut integriert. Die Schweizer Ermittler gehen mittlerweile von einer psychischen Erkrankung des mutmaßlichen Täters aus.

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

Die Zahl des Tages: 650.000

So viele Menschen hatten einer neuen Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) zufolge im Verlauf des Jahres 2017 keine eigene Wohnung. Das heißt aber nicht, dass sie alle auf der Straße lebten. Die meisten von ihnen kamen in Asylunterkünften, öffentlichen Einrichtungen oder Unterkünften von Hilfsorganisatoren unter. Obdachlos waren laut der BAGW etwa 48.000 Menschen, viele von ihnen kamen aus Osteuropa.

Hauke-Christian Dittrich / DPA Ein Obdachloser liegt unter einer Eisenbahnunterführung in Hannover

News: Was Sie heute wissen müssen

Verfassungsgericht hält europäische Bankenunion für rechtens: Die zentrale Bankenaufsicht im Euroraum verstößt demnach nicht gegen das Grundgesetz. Die Karlsruher Richter mahnten zugleich aber die strikte Einhaltung der Regeln an.

Boris Roessler/ DPA Die EZB in Frankfurt kontrolliert mit der Bankenunion die großen Geldhäuser der EU-Staaten

Rezessionsangst erreicht Jobmarkt : Sinkender Konsum, wachsender Pessimismus bei Unternehmern - die Warnsignale für einen Wirtschaftsabschwung in Deutschland verdichten sich. Nun sinkt der Bedarf an neuen Mitarbeitern.

: Sinkender Konsum, wachsender Pessimismus bei Unternehmern - die Warnsignale für einen Wirtschaftsabschwung in Deutschland verdichten sich. Nun sinkt der Bedarf an neuen Mitarbeitern. Razzien bei Rechtsextremen in vier Bundesländern: Die Durchsuchungen richteten sich gegen mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen "Wolfsbrigade" - in Sachsen-Anhalt, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachen.

Die Durchsuchungen richteten sich gegen mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen "Wolfsbrigade" - in Sachsen-Anhalt, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachen. Lucke lehrt wieder an der Uni Hamburg: 2014 war der AfD-Gründer ins Europaparlament eingezogen und ließ sich deshalb von der Uni beurlauben. Jetzt kehrt er zurück - das löst Kritik bei den Studenten aus.

DPA Asta-Vorsitzender über Bernd Lucke: "So ein Mensch gehört an keine Universität."

Polizei stellt Ermittlungen gegen Neymar vorerst ein: Die Polizei schließt ihre Ermittlungen in dem Fall ohne Hinweise auf einen hinreichenden Tatverdacht ab. Entlastet ist Brasiliens Fußballstar aber noch nicht.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Verbietet doch einfach mehr: Wie können wir klimafreundlicher leben? Mehr Verbote würden helfen, kommentiert meine Kollegin Valerie Höhne.

Muss man sich leisten können: Zum Schutz des Klimas werden auch höhere Preise gefordert - fürs Fliegen, Autofahren, oder Heizen. Unsere Kolumnistin Margarete Stokowski hält das nicht für eine gerechte Lösung - und spricht von Klassenhass.

Lauffaul und pudelwohl: Endlich wurde diese miese 10.000-Schritte-Lüge entlarvt. Man braucht viel weniger Bewegung am Tag. Auch dann kann man am 120. Geburtstag noch einen Salto rückwärts schlagen, sagt Harald Schmidt in seiner Videokolumne.

DER SPIEGEL Harald Schmidt: "Ich mache pro Tag zwischen 130 und 150 Schritte"

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Ehrgeizige Pläne - aber zu wenig Geld: Die künftige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will Europa zum "ersten klimaneutralen Kontinent" machen. Das Problem: Für die teuren Vorhaben lässt sich das Geld gar nicht so einfach auftreiben.

REUTERS Ursula von der Leyen: Wer soll ihre Pläne bezahlen?

Die Sehnsucht nach einem Massenmörder: Alexej Denisjuk träumt von der Sowjetunion und sammelt Geld für Statuen von Josef Stalin in Sibirien. Unser Reporter Timofey Neshitov hat ihn getroffen.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Disney Filmszene aus "Der König der Löwen": Zazu mit dem zukünftigen König Simba

Was Sie sehen können: Der erste Kinobesuch meines Lebens führte mich Mitte der Neunzigerjahre in die Serengeti. Bis heute ist "Der König der Löwen" deshalb für mich ein ganz besonderer Film. In meiner Familie zitieren wir die besten Momente sicher. An das Remake hatte ich deshalb gemischte Erwartungen. Das Fazit: Die Animation ist absolut faszinierend. Die wenigen kleineren inhaltlichen Freiheiten empfand ich als überraschend erfrischend und humorvoll, die insgesamt starke Nähe zum Original trotzdem erleichternd. Es ergibt sich jedoch ein schwieriger Spagat zwischen extrem realistischen Bildern - und lustigen, sprechenden Tieren. So sieht das auch unser Autor Till Kadritzke. Trotzdem ist die Neuauflage für mich einen Besuch wert. Die Erinnerungen an den Klassiker kann das Remake ohnehin nicht trüben.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Andreas Evelt vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.