Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine:

Putin verspricht Afrikanischer Union kostenloses Getreide: Das Getreideabkommen hat er aufgekündigt. Trotzdem verspricht Wladimir Putin beim Gipfel in Sankt Petersburg: Russland werde »ein zuverlässiger Lieferant von Nahrung für Afrika« sein. Doch bei dem Treffen gibt es auch einen heiklen Moment.

Russin den Handschlag verweigert – Ukrainerin Kharlan wird disqualifiziert: Die ukrainische Fechterin Olga Kharlan versagte bei der Weltmeisterschaft ihrer russischen Kontrahentin den Handschlag. Die reagierte pikiert und der Verband mit Disqualifikation.

Nordkorea und Russland bekräftigen ihre militärische Zusammenarbeit: Russlands Verteidigungsminister Schoigu ist nach Nordkorea gereist. Dort ließ er sich von Machthaber Kim verschiedene Rüstungsgüter zeigen. Beide Seiten wollen ihre militärische Partnerschaft stärken.

Europäische Zentralbank erhöht Leitzins auf 4,25 Prozent: Um die Inflation zu bändigen, erhöht die Europäische Zentralbank zum neunten Mal in Folge die Zinsen. Für Sparer sind das gute Nachrichten.

Mehr als 40 Prozent der Deutschen befürworten Öffnung der CDU zur AfD in Kommunen: Eine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD in der Kommunalpolitik: Für eine Mehrheit der Deutschen ist eine solche Öffnung der Christdemokraten keine Option. Allerdings würden auch mehr als zwei Fünftel den Schritt begrüßen.

Lily Collins spielt Mikropuppe »Polly Pocket«: Nach dem großen Erfolg von »Barbie« plant Spielzeughersteller Mattel mehr Verfilmungen aus dem Universum. Insgesamt sollen 14 weitere Projekte in der Entwicklung sein – darunter auch »Polly Pocket«.

Meine Lieblingsgeschichte heute: New York, eine Stadt wie für Ratten gemacht

Ich war überrascht, als ich zum ersten Mal in New York war. Wie schnell ich mich zurechtfand! Broadway, Times Square, Carnegie Hall, Rockefeller Center, Central Park: Straßen, Plätze und Gebäude in New York scheinen auch einer europäischen Landpomeranze wie mir sofort vertraut. Diese Stadt ist, neben allem anderen, was sie sonst noch ist, einer der größten Kinostars der Welt. Und wie bei allen omnipräsenten Stars meint man, sie zu kennen. Noch näher hat mich ein Kollege, unser USA-Korrespondent Marc Pitzke, gerade mit New York bekannt gemacht. Ich versehe diese Lese-Empfehlung allerdings mit einem Warnhinweis. Marcs Story ist nicht gerade appetitlich.

Marc lebt seit 30 Jahren in New York, im Eingangsbereich seines Wohnhauses in Brooklyn fand er kürzlich eine tote Ratte. Kammerjäger Jamal machte hilfreiche Angaben wie »Sie hatte eine Familie«, und richtig, in einem »dunklen, muffigen Lagerraum« des Hauses hatte sich »ein ganzes Rattenrudel« aus Papier und Laub eine Herberge gebaut«.