Für Pendlerinnen und Pendler kann der Bahnstreik besonders anstrengend werden, da sie oft dennoch im Job erscheinen müssen. Wer als Arbeitnehmer bereits regelmäßig im Homeoffice arbeitet, hat dagegen gute Chancen, das auch für den Streiktag erlaubt zu bekommen.

»Die Beschäftigten der Bahn haben allen Grund, mit ihrem Arbeitgeber unzufrieden zu sein. Die vielen Störungen, der Frust der Fahrgäste, der Massenandrang durch das Deutschlandticket«, sagt mein Kollege Serafin Reiber, der sich viel mit den Zuständen bei der Deutschen Bahn befasst.

Doch zugleich sei dieser Streik auch eine Machtdemonstration gegenüber all jenen, die weitreichende Reformen des sanierungsbedürftigen Konzerns fordern. »Nicht mit uns«, laute die Botschaft der Mitglieder der Eisenbahnergewerkschaft EVG. »Die Bahn dürfte ihnen dafür dankbar sein«, so Serafin. »Die hoch bezahlten Manager wollen nämlich am liebsten, dass der Konzern genau so bleibt, wie er ist.«

Lesen Sie hier mehr: Was Bahnreisende jetzt wissen müssen

2. E-Scooter tragen kaum zur Verkehrswende bei, sorgen für Innenstadtchaos und Unfälle – Experten halten Regeländerungen wie eine Helmpflicht für nötig

Ich finde, es sieht meistens bescheuert aus, wenn Menschen auf E-Scootern durch die Gegend fahren, besonders wenn sie verbotswidrig zu zweit auf dem Trittbrett stehen. Ich halte es für dumm, dass viele E-Scooter-Benutzerinnen und Benutzer ihre Leihgeräte in der Straße, in der ich wohne, gern mitten auf dem Bürgersteig abstellen oder gleich aufs Pflaster werfen. Trotzdem habe ich mich kürzlich mal wieder bei einem E-Scooter-Vermieter angemeldet, weil ich auf dem Weg in ein Berliner Theater schnell vorankommen wollte – und das Fahren hat mir Spaß gemacht.

Unterm Strich aber leuchtet mir ein, was heute meine Kollegen Matthias Bartsch, Philipp Kollenbroich und Alfred Weinzierl über das E-Scooter-Chaos in vielen deutschen Städten schreiben: »So kann es nicht weitergehen.«