An diesem Mittwoch hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach die Legalisierungspläne für Deutschland vorgestellt, der als Teil des Koalitionsvertrags ein zentrales Versprechen der Ampel gerade an junge Menschen war. Cannabis soll im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen gestrichen werden. Alle ab 18 sollen künftig 25 Gramm Gras zum Freizeitgebrauch besitzen dürfen. Bis das Gesetz in Kraft tritt, wird es wohl bis Ende des Jahres dauern; erst mal muss sich der Bundestag damit beschäftigen. Lauterbach sagte, das sei der »Wendepunkt einer leider gescheiterten Cannabisdrogenpolitik«. Man wolle so ungelöste Probleme in den Griff kriegen: steigenden Konsum, Drogenkriminalität, den Schwarzmarkt.

Mein Kollege Lukas Eberle hat dazu einen Kommentar geschrieben. Man könne der Ampel zwar zugutehalten, dass sie versucht, neue Wege zu gehen, meint Lukas. Dennoch nennt er den Gesetzentwurf ein »Dokument der Widersprüche«. Statt Vereinfachung und Entbürokratisierung käme ein Wust an Vorschriften auf uns zu. »Das passt zu einer Koalition, die Gras legalisieren und zugleich Süßigkeitenwerbung verbieten möchte.« Und Lukas sagt, die Legalisierung treffe auf eine deutsche Bevölkerung, die in der Breite noch nicht so viel Ahnung vom Umgang mit der Droge habe. Das hat mich an die Sache in dem Bangkoker Café erinnert.

Für ihn wäre der sinnvollere Weg, in den kommenden Jahren Geld in Aufklärungsarbeit und Präventionskampagnen zu stecken – und erst danach den Schritt der Legalisierung zu gehen.

3. Melonis heißer Herbst

In Italien ist Maria Himmelfahrt (15. August) – oder auch Ferragosto –so etwas wie der hochheilige Sommerfeiertag der Nation. Vielleicht waren Sie Mitte August schon mal in Italien, dann werden Sie wissen, was ich meine. Mein Kollege Francesco Collini, der aus Italien kommt, weiß es natürlich noch mal viel besser. Und, das lese ich in seinem Text, auch er war etwas verwundert über den Schritt, den die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni an diesem Tag ging. Ausgerechnet an Ferragosto verließ die Nationalistin Meloni Italien – um nach Albanien zu reisen. Sie erntete Spott.