Galaktische Familienzusammenführung: Michelle Yeoh, 60-jährige malaysische Schauspielerin mit chinesischen Vorfahren, darf ihre »Star Trek«-Figur, die Imperatorin Philippa Georgiou, demnächst in einem eigenen Film verkörpern. Bereits in der ersten Staffel von »Star Trek: Discovery« hatte sie die Imperatorin dargestellt. Nun hat der Streamingdienst Paramount+ bekannt gegeben, dass Yeoh im Film »Star Trek: Section 31« in der gleichen Rolle als Hauptfigur auftreten soll. Die Schauspielerin, die für ihren Part in »Everything Everywhere All At Once« bei der Oscarverleihung am 12. März den Preis als beste Hauptdarstellerin erhielt, kommentierte die Rückkehr in die galaktische Mission so: »Ich bin überglücklich, zu meiner Star-Trek-Familie und zu der Rolle, die ich so lange geliebt habe, zurückzukehren.«

Mini-Hohlspiegel