Und dies also auch – Respekt! – an einem Tag, an dem theoretisch die komplette wahlberechtigte Bevölkerung von A nach B muss, also dem Tag der Bundestagswahl, in Berlin zugleich der Tag der Wahl zum Abgeordnetenhaus sowie zur Bezirksverordnetenversammlung. Letztere müssen nun beide nachgeholt werden. Das hat, nach entsprechenden Ankündigungen vor ein paar Wochen, nun endgültig der Verfassungsgerichtshof von Berlin beschlossen.

Die Sache mit dem Marathon gerät gern in Vergessenheit, ebenso wie die Sieger von damals es längst sind. Im Vorfeld, möchte man denken, hätten die Verantwortlichen in der Verwaltung das aber »wissen können«. Was wiederum keine Tugend ist, für die Berlin im Rest der Republik bekannt ist. Nun ist die Blamage perfekt. Für die Stadt, das Land und die Demokratie. Möge wenigstens das debakulöse Chaos nicht in Vergessenheit geraten – und die Wiederholung nicht als Wiederholung funktionieren. Sondern, ganz banal, als Wahl.

2. Einschläge und Schlussfolgerungen

Hin und wieder ist es doch ganz beruhigend, dass die Welt – noch! – nicht von sozialen Medien regiert wird. Sondern von Politikerinnen und Politikern. Als am Dienstagabend die ersten Meldungen über Explosionen im polnischen Weiler Przewodów auf Twitter die Runde machten, hatte man den Eindruck gewinnen können, dass erstens russische Raketen am Werk waren und zweitens Polen deshalb sich sehr bald auf Artikel 5 des Nordatlantikvertrages (Bündnisfall der Nato) berufen werde. Drittens, logische Folge: dritter Weltkrieg.

Im Englischen nennt man dieses Überdrehen »jumping to conclusions«. Überraschend und erfreulich oder auch, wenn man’s klassisch mag, erwartbar und professionell besonnen waren hingegen die Reaktionen aus der Politik. Zwar tagte zunächst der Sicherheitsrat in Warschau. Zwar sind die Raketen – metaphorisch – auch auf dem Gipfel der großen 20 (oder, wie der ukrainische Präsident es lieber nennt, »G19«-Gipfel) in Indonesien eingeschlagen.