Im Bundestag dagegen geht es künftig kleiner. Das Parlament soll ab der kommenden Legislatur dauerhaft auf 630 Abgeordnete begrenzt sein. Aktuell sitzen 736 Parlamentarier im Reichstagsgebäude. Ein Entwurf von SPD, Grünen und FDP erreichte am Freitag in Berlin die erforderliche einfache Mehrheit. 399 Abgeordnete stimmten für die Reform, 261 Abgeordnete dagegen. 23 Parlamentarier enthielten sich.

Union und Linkspartei sehen sich durch die Reform benachteiligt. Sie fürchten, dass viele ihrer Direktkandidatinnen und -kandidaten bald nicht mehr in den Bundestag einziehen können, da die Grundmandatsklausel abgeschafft wird. Diese Regelung sah bislang vor, dass Parteien auch dann in den Bundestag einziehen, wenn sie nicht die Fünfprozenthürde überschreiten, dafür aber drei Direktmandate erzielen. Bei der vergangenen Wahl schaffte es die Linke nur aufgrund dieser Klausel ins Parlament. Das wäre künftig nicht mehr möglich.

Die CSU ist sauer, da auf Überhang- und Ausgleichsmandate ganz verzichtet wird. Das hat zuletzt zu einer Aufblähung des Bundestags geführt. Direkt gewählte Kandidaten dürfen jetzt nur noch ins Parlament einziehen, wenn ihre Mandate auch durch das Zweitstimmenergebnis ihrer Partei gedeckt sind. Sollte eine Partei zu viele Direktmandate gewinnen, bekommen die Kandidaten mit den niedrigsten Stimmanteilen keinen Sitz im Parlament.

Linke und Union kündigten jeweils an, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte, warf der Ampel »Arroganz« vor. Sie habe die Änderung kurz vor der Abstimmung einfach so »hingerotzt«. Während seiner Rede applaudierten auch mehrere Abgeordnete der Union. CDU-Chef Friedrich Merz will per Normenkontrollverfahren das Ergebnis wieder kippen. Über das dafür erforderliche Viertel der Stimmen im Bundestag verfüge seine Unionsfraktion, zu der auch die CSU gehört, die Merz dabei besonders im Blick hat.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Haßelmann, konnte sich eine süffisante Bemerkung nicht verkneifen: »Ich wusste nicht, dass die CSU die Fünfprozenthürde fürchtet.« Meiner Kollegin Anna Clauß, Korrespondentin in München, ist allerdings weniger nach Süffisanz zumute: »Als Wahlberechtigte in Bayern kommt man sich doch ziemlich verschaukelt vor bei der Vorstellung, Millionen Erststimmen könnten bei Bundestagswahlen im Freistaat künftig verpuffen wie Rauchzeichen am weiß-blauen Himmel.«

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Wer die CSU auf diese Weise klein machen will, macht sie groß

3. Alte Ostblockstaaten verklappen ihren Sowjet-Flugzeugschrott in der Ukraine

Als Polens Präsident Andrzej Duda gestern bei einer Pressekonferenz mit seinem tschechischen Amtskollegen Petr Pavel ankündigte, der Ukraine auch Kampfjets zu liefern, sagte er in einem Nebensatz, andere Länder würden sich seiner Initiative anschließen. Es herrschte großes Rätselraten, wen er wohl meinen könnte. Seit heute wissen wir es: die Slowakei.