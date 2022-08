Derzeit decke Biomethan nur ein Prozent des deutschen Erdgasverbrauchs. Wie die Rechnung des Fachverbands Biogas aufgehen soll, ist Nils Klawitter aus dem SPIEGEL-Wirtschaftsressort folglich leicht »schleierhaft«. Anders als in Dänemark, wo früh auf größere Anlagen gesetzt wurde und der Biogasanteil im Erdgasnetz bereits bei knapp 25 Prozent liegt, habe »die üppige Förderung in Deutschland einen Wildwuchs vieler kleinerer Anlagen erzeugt, die eben nicht am Gasnetz hängen«.

Nachvollziehbarer ist die Berechnung des Verbands der Entsorgungswirtschaft, laut der Deutschlands Abfallbranche ihre Gasproduktion verdoppeln könne. Nämlich dann, wenn die Deutschen mehr Biomüll sammeln und die Kommunen mehr Sammelmöglichkeiten bereitstellen würden.

Gut vier Millionen Tonnen häuslicher Biomüll landen pro Jahr in den nicht ausgelasteten Biogasanlagen. Doch es könnten viel mehr sein, wenn denn flächendeckend die Biotonne vorhanden wäre. »Seit 2015 ist das gesetzliche Pflicht, doch viele Kommunen machen das noch immer nicht«, klagt Peter Kurth, Präsident des Entsorgungswirtschaftsverbands BDE.

Mein Bio-Beitrag gegen Putins Gas-Erpressung scheiterte bislang nicht an der Existenz einer brauen Tonne, sondern an ihrem Gestank. Zum Glück gibt es in unserem Haushalt genug FFP2-Masken. Am Wochenende ziehe ich zwei übereinander und putze das braune Ding!

»Ein diktierter Frieden ist kein wirklicher Frieden«: Heidi Tagliavini hat jahrzehntelang in Konflikten mit Russland vermittelt, unter anderem in Georgien. Hier erklärt sie, warum sie Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine derzeit für aussichtslos hält .

Russische Öllieferungen durch die Ukraine eingestellt: Bereits seit vergangenem Donnerstag fließt laut der russischen Staatsfirma Transneft kein Erdöl mehr durch die Ukraine nach Europa. Betroffen sind Ungarn, die Slowakei und Tschechien – aber nicht Deutschland.

Russische Oligarchen verschweigen weiter ihre Vermögenswerte in Deutschland: Wer hierzulande sanktioniert wird, muss sein Vermögen offenlegen. Diese Regel gilt seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine auch für russische Oligarchen. Allein: Keiner dieser Männer hat das bislang getan.

2. Belarus zwischen Hoffnung und Entsetzen

»Heute ist ein guter Tag, um darüber nachzudenken, was Demokratie für uns alle bedeutet.« Diesen Satz schreibt die Belarussin Swetlana Tichanowskaja in einem Gastbeitrag für den SPIEGEL.