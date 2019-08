hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Wer trägt die Schuld am Boeing-Skandal?

Es ist noch früh am Morgen, als ein Flugzeug der Linie Lion Air vor der indonesischen Küste ins Meer stürzt. 189 Menschen sterben an diesem 29. Oktober 2018. Die Maschine: eine Boeing 737 Max. Gut vier Monate später, am 10. März 2019, zerschellt ein Ethiopian-Airlines-Flugzeug auf einer kargen Ebene sechs Minuten vom Flughafen Addis Abeba in Äthiopien entfernt. Wieder eine Boeing 737 Max. Diesmal kommen 157 Menschen ums Leben.

Mittlerweile sind weltweit alle Maschinen dieses Typs aus dem Verkehr gezogen. Offenbar hatten Fehler an Sensoren und Software zu den Abstürzen geführt. Der Boeing-Konzern steht gewaltig unter Druck. Milliarden muss das Unternehmen für mögliche Entschädigungen zurückstellen. Doch am Ende könnte es sogar um Boeings Existenz gehen.

Denn es stellen sich Fragen: Gab es bereits nach dem ersten Crash Warnungen vor grundsätzlichen Problemen der Maschine? Wurden minderwertige Materialien eingesetzt? Hat Boeing seine Flugzeuge fahrlässig designt? Hätten die Katastrophen also verhindert werden können?

GARY HE/EPA-EFE/REX 737 Max auf dem Boeing-Gelände im US-amerikanischen Renton

Ein Team des SPIEGEL ist alldem nachgegangen. Meine Kollegen haben unter anderem in Seattle, New York, Chicago, Washington, Addis Abeba, Jakarta und Paris recherchiert. Das Ergebnis liefert tiefe Einblicke in eine Branche, deren Wettbewerb fragwürdige Ausmaße angenommen hat. Die Anatomie des Boeing-Skandals in drei Teilen:

Lesen Sie in Teil 1: Was zum Absturz der beiden Boeing-Maschinen führte - Wurden die Toten Opfer von Gier und Größenwahn?

Lesen Sie in Teil 2: Katastrophenmodell Boeing 737 Max - Der Konkurrenzkampf mit Airbus hatte fürchterliche Folgen.

Lesen Sie in Teil 3: Wie Boeing bei der Zulassung der 737 Max trickste - Warum wurde das Modell genehmigt?

Das Zitat des Tages: "Intelligente Kontrollen"

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX Innenminister Horst Seehofer

Der Ausdruck stammt von Horst Seehofer. Der Innenminister reagiert auf den tödlichen Angriff eines in Zürich lebenden Eritreers auf ein Kind in Frankfurt. Seehofer will unerlaubte Einreisen erschweren. Im SPIEGEL kündigte er nun Kontrollen an der Schweizer Grenze und "eine erweiterte Schleierfahndung" an. Über den mutmaßlichen Täter mehren sich zudem die Erkenntnisse. Laut einem Freund litt er seit Monaten unter Wahnvorstellungen. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

News: Was Sie heute wissen müssen

Nach einer Tory-Pleite in Wales schmilzt Boris Johnsons Mehrheit im Unterhaus: Die Konservativen hatten eine Nachwahl verloren. Das kann auch Folgen für den Brexit-Kurs haben.

Die Konservativen hatten eine Nachwahl verloren. Das kann auch Folgen für den Brexit-Kurs haben. China droht den USA mit Vergeltung für angekündigte Strafzölle: Aus Peking hieß es, notfalls werde man "Gegenmaßnahmen" ergreifen. Die Hintergründe.

Aus Peking hieß es, notfalls werde man "Gegenmaßnahmen" ergreifen. Die Hintergründe. Der Wahl-O-Mat für Brandenburg ist da: Am 1. September entscheiden die Bürger im Nordosten über die künftigen Machtverhältnisse im Landtag. Hier können Sie testen, welche Partei am ehesten Ihre Ansichten vertritt.

Am 1. September entscheiden die Bürger im Nordosten über die künftigen Machtverhältnisse im Landtag. Hier können Sie testen, welche Partei am ehesten Ihre Ansichten vertritt. Simone Lange bewirbt sich erneut um den SPD-Vorsitz. Die Parteilinke aus Flensburg tritt mit dem Oberbürgermeister von Bautzen an. Mehr dazu lesen Sie hier.

REUTERS SPD-Politikerin Simone Lange

Meinung: Kommentare, Interviews, Essays

Die Krise kommt: Die Konjunktur in Deutschland schwächelt "nur ein bisschen"? Das ist absurd, die typischen Warnsignale sind da, meint Thomas Fricke. Jetzt gilt es, sich auf den nahenden Ernstfall vorzubereiten. Die Kolumne.

Licht aus beim Liebesakt: Sachlichkeit ist immer eine schöne Sache, sagt Harald Schmidt. Doch jetzt geht es um die Afrika-Äußerungen von Schalke-Präsident Tönnies. Hier gelangen Sie zur Videokolumne.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Stories: Die besten Texte bei SPIEGEL+

Das Leben nach der "Klinkerhölle": Vor sieben Jahren trat Christian Wulff als Bundespräsident zurück. Er war 52 Jahre alt. Wie geht es weiter, wenn alles vorbei ist? Mein Kollege Marc Hujer ist mit Wulff Zug gefahren.

Eton - eine geschlossene Anstalt: Boris Johnson ist der 20. Premier Großbritanniens, der auf dem Eton College erzogen wurde. Es steht für ein System, in dem die Elite unter sich bleibt. Hier geht es zum Text von Jörg Schindler.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Amazon Mitglieder eines ruandischen Liverpool-Fanklubs

Was Sie sehen könnten: "This Is Football" heißt eine neue Doku-Reihe, die ab heute bei Amazon Prime verfügbar ist. Es ist eine Würdigung des Fußballs und seiner Bedeutung auf der Welt. In sechs Episoden widmen sich die Macher den großen und kleinen, banalen und ernsten Geschichten - von Lionel Messis Genie bis zur blutigen Vergangenheit Ruandas. Mein Kollege Tim Pommerenke hat sich die Folgen angesehen. Sein Fazit: Nur phasenweise werde es pathetisch, die Geschichten seien bewegend und liebevoll erzählt.







