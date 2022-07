Im Laufe des Tages gaben weitere Regierungsmitglieder ihren Rücktritt bekannt:

Victoria Atkins zum Beispiel, Staatssekretärin im britischen Justizministerium, ließ wissen: »Werte wie Integrität, Ehrlichkeit, Respekt und Professionalität sollten uns allen ein Anliegen sein.« Sie habe »mit zunehmender Sorge« gesehen, wie diese Werte unter Johnsons Führung rissig geworden seien.

Robin Walker, Staatsminister für Schulstandards, findet, die jüngsten Ereignisse hätten klar gemacht, »dass unsere große Partei von seiner Kernmission durch einen dauernden Fokus auf die Führung abgelenkt wird«. Er freue sich darauf, künftig als konservativer Abgeordneter im Parlament als Hinterbänkler für seinen Wahlkreis Worcester Politik zu machen.

Wenn sich Parteikollegen auf der Hinterbank wohler fühlen als am Kabinettstisch, dann ist Johnson definitiv angezählt. Wie er ohne Rückhalt der eigenen Leute weiterregieren will, versuchte er heute in einer Fragerunde im britischen Parlament darzulegen.

Seine Aufgabe als Premier sei es, auch in schwierigen Zeiten weiterzumachen. »Und das werde ich auch tun.« Besonders fies stichelte Oppositionsführer Keir Starmer von der Labour-Partei: Dass in den vergangenen Stunden diverse Mitglieder der Regierung zurückgetreten waren, kommentierte er, indem er ein bekanntes Sprichwort umdrehte und fragte: »Ist das nicht der Fall, in dem sinkende Schiffe vor der Ratte fliehen?«

Die Tage, an denen Murmeltier Johnson täglich grüßt, dürften bald vorbei sein.

2. Die neue Cancel Kultur

Personalmangel herrscht nicht nur in Boris Johnsons Regierungskabinett. Die hohen Coronainfektionszahlen legen hierzulande massenhaft Betriebe lahm, schreiben meine Kollegen Matthias Kaufmann und Michael Kröger. Ob in Kliniken, in der Gastronomie oder im Büro – vielerorts heißt es: »Uns fehlen die Leute – Sie wissen schon, Corona.«