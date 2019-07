hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Johnson wird Tory-Chef und neuer britischer Premier

Er hat es geschafft. Boris Johnson wird neuer Chef der Tories und damit auch britischer Premierminister. Per Briefwahl haben die etwa 160.000 Mitglieder der Konservativen Partei ihre Stimmen abgegeben. 92.153 der Parteimitglieder stimmten für Johnson. Sein Gegner, der Außenminister Jeremy Hunt, erhielt 46.656 Stimmen.

Nun steht Johnson eine harte Woche bevor. Welche Herausforderungen auf ihn warten und warum schon jetzt die Gefahr eines Misstrauensvotums besteht, analysiert mein Kollege Kevin Hagen im Video.

Zunächst wird Johnson am morgigen Mittwoch von der Queen zum Regierungschef ernannt. Danach muss er gleich damit anfangen, Versprechen zu brechen, kommentiert mein Kollege Jörg Schindler. Denn Johnson will unter allen Umständen am 31. Oktober die EU verlassen - und wird dafür zwangläufig Leute verprellen müssen. Die Frage, die sich nun stellt, lautet: Schafft er den Brexit, oder schafft der Brexit ihn?

Die EU reagiert jedenfalls recht verhalten auf die Johnson-Wahl. So ließ Jean-Claude Juncker seine Glückwünsche ausrichten. "Der Präsident will mit dem nächsten Premierminister so gut wie möglich zusammenarbeiten", hieß es von einer Sprecherin. Auf der anderen Seite des Ozeans war die Freude da schon etwas größer. Als Erster gratulierte US-Präsident Donald Trump dem neuen Tory-Chef. Die Reaktionen im Überblick.

Kevin Lamarque/ REUTERS

Wer noch mal detailliert nachverfolgen will, wie Johnson die Briten gegen Europa aufstachelt und warum er es so weit gebracht hat, erfahren Sie in der Titel-Story des aktuellen SPIEGEL.

Die Zahl des Tages: 10 Jahre

So lange galt Larry M. als verschwunden. Nun hat man die Leiche des jungen Mannes gefunden. Sie lag hinter einem Gefrierschrank in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Iowa. Larry M. hatte selbst in dem Geschäft gearbeitet, wurde vor knapp zehn Jahren jedoch vermisst gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass der Tod des 25-Jährigen ein Unfall war.

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Eritreer angeschossen - Ermittler sehen rassistisches Motiv: Ein Mann aus Eritrea ist in einer hessischen Kleinstadt aus einem Auto heraus angeschossen worden. Den mutmaßlichen Täter fanden Ermittler später tot auf. Ihnen zufolge steht hinter der Tat "ganz klar" ein rassistisches Motiv.

Ein Mann aus Eritrea ist in einer hessischen Kleinstadt aus einem Auto heraus angeschossen worden. Den mutmaßlichen Täter fanden Ermittler später tot auf. Ihnen zufolge steht hinter der Tat "ganz klar" ein rassistisches Motiv. Schredder-Affäre erreicht Ex-Kanzler Kurz: Nur wenige Tage nach den Enthüllungen in der Ibiza-Affäre hat ein enger Mitarbeiter von Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz gleich fünf Festplatten aus dem Kanzleramt vernichtet. Die Sonderkommission "Ibiza" ermittelt.

Nur wenige Tage nach den Enthüllungen in der Ibiza-Affäre hat ein enger Mitarbeiter von Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz gleich fünf Festplatten aus dem Kanzleramt vernichtet. Die Sonderkommission "Ibiza" ermittelt. Experten warnen vor schwimmender Zeitbombe im Roten Meer: Tauchtouristen lieben die Korallen des Roten Meeres. Doch der Region könnte eine Umweltkatastrophe drohen, warnen Fachleute. Grund ist ein Tanker, der als schwimmender Tank vor der Küste des Jemen ankert.

Google Earth/ DigitalGlobe/ TerraMetrics

Klimadiskussion belebt Nachtzug-Nachfrage: Nachtzüge werden wieder stärker gebucht. Jetzt möchte Schweden das Angebot erweitern. Die Deutsche Bahn will ihren im Jahr 2016 angekündigten Ausstieg aus dem Geschäft mit Nachtzügen allerdings nicht revidieren.

Nachtzüge werden wieder stärker gebucht. Jetzt möchte Schweden das Angebot erweitern. Die Deutsche Bahn will ihren im Jahr 2016 angekündigten Ausstieg aus dem Geschäft mit Nachtzügen allerdings nicht revidieren. Macht die Hitze aggressiv? Wenn die Temperaturen steigen, wächst die Zahl der Gewaltdelikte. Der Umweltpsychologe Gerhard Reese erklärt, warum das so ist - und wie Sie ruhig Blut bewahren.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Die Wahl von Boris Johnson? Beschäftigt Harald Schmidt nicht so sehr. Dafür widmet er sich in seiner Video-Kolumne einem anderen englischen Thema: den schmutzigen Fingernägeln von Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe.

DER SPIEGEL

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Kaum je was Besseres gelesen zur SPD" - Diesen Kommentar hat ein Leser unter einen Artikel geschrieben, den auch ich ihnen sehr ans Herz legen möchte. Die Geschichte von Uwe Schmidt aus Bremerhaven. Der Hafenarbeiter ist einer der letzten echten Proletarier unter den SPD-Abgeordneten. Er hat sich auch wählen lassen, um denen in Berlin zu zeigen, dass nicht alle Kapitäne seien "wie Florian Silbereisen".

So bestimmt die innere Uhr unser Wesen: Der biologische Rhythmus steuert unseren Schlaf. Doch Forscher glauben, dass er uns viel weitreichender prägt - das könnte großen Einfluss auf Alltag und Medizin haben.

imago images / Westend61

Wie gefährlich ist Ibuprofen? Das Schmerzmittel gehört zu den beliebtesten Medikamenten überhaupt. Welche Nebenwirkungen es hat und welche Gefahren es birgt, erklärt unsere Medizinexpertin im Video.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Spielen Sie doch mal wieder was. "Just One" zum Beispiel. Das Partygame wurde gerade erst zum Spiel des Jahres gewählt. Bis zu sieben Personen können teilnehmen und gemeinsam versuchen, möglichst viele geheime Begriffe zu erraten und auf diese Weise einen Highscore zu erzielen. Die Jury findet diese Einfachheit genial. Mehr zu "Just One" und allen mitnominierten Spielen lesen Sie hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Anna-Sophie Schneider vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.