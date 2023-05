Eine Personalie beim US-Konzern Google sorgt in der Tech-Welt für Besorgnis: Geoffrey Hinton, eine Berühmtheit auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI), hat seinen Job gekündigt, offenbar aus Angst vor dem Monster, dass er selbst miterschaffen hat.

Im Interview mit der »New York Times« sagte Hinton, der Fortschritt bei der KI sei »beängstigend«. Jobs seien in Gefahr. Viele Menschen würden demnächst »nicht mehr erkennen, was noch wahr ist«. Langfristig bedrohe KI die Menschheit.

Mein Kollege Patrick Beuth schreibt , dass Hinton offenbar Skrupel hat, seinem bisherigen Arbeitgeber weiter dabei zu helfen, eine mögliche Maschinenherrschaft zu begründen. Bis letztes Jahr habe Hinton seinen Arbeitgeber für verantwortungsvoll gehalten. Doch durch die Konkurrenz von Google und Microsoft sei ein unkontrollierbarer Wettbewerb entstanden.

Hintons Warnungen als moderner Dr. Frankenstein haben in der Szene Gewicht, weil dieser, so Patrick, maßgeblich am Durchbruch künstlicher neuronaler Netze beteiligt war. 2018 bekam er mit Kollegen den mit einer Million Dollar dotierten Turing-Award, der als höchste Auszeichnung in der Informatik gilt. Branchenkollegen nennen Hinton »Godfather of AI«, Pate der Künstlichen Intelligenz.

Wie ernst muss man die düsteren Prognosen nehmen? Als Fan der »Terminator«-Filme würde ich sagen: ernst. Andererseits: Gab es je eine neue Technologie, die nicht von Pessimismus begleitet wurde, zumal im angstgeplagten Deutschland?

Meine Kollegin Susanne Beyer hat am Wochenende in ihrer Kolumne geschrieben , dass die KI-Debatte sie an Goethes »Faust« erinnere, an dessen Pakt mit dem Teufel: »Die künstliche Intelligenz verspricht uns Menschen auch alles Wissen der Welt. Sie könnte uns aber auch über den Kopf wachsen und uns schließlich beherrschen.«

Susanne konfrontierte das KI-Textprogramm CHatGPT mit ihrer Theorie. Sie fragte den Computer: »Kann man Fausts Pakt mit Mephisto mit dem Pakt der Menschen mit einer KI vergleichen?«

Die Maschine antwortete: »In gewisser Weise. Beide handeln von einer Art Handel oder Vereinbarung, bei der ein Mensch Wissen, Macht oder Kontrolle erhält, während er oder sie im Gegenzug etwas opfert oder riskiert.«

Ich überlasse es Ihnen, ob Sie diese Antwort eher beruhigend oder alarmierend finden.

