Nun muss Pistorius die Tiefentspannung sehr schnell ablegen. Pistorius werde keine Schwierigkeiten haben, rasch ein Verhältnis zur Truppe aufzubauen, glaubt Veit Medick. »Sein Stil, seine Bereitschaft, auch mal anzuecken – all das dürfte gut ankommen bei den Soldaten, er ist näher am Alltag, weniger verkopft als viele seiner Vorgängerinnen und Vorgänger. Ein Typ.« Die Vergleiche mit Peter Struck machten schon die Runde .

Die Reaktionen auf Pistorius Nominierung sind in der Tat sehr wohlwollend. Die Opposition hat jedenfalls merklich Mühe, Scholz´ Personalentscheidung zu kritisieren. CSU-Chef Markus Söder zum Beispiel äußerte statt Zweifeln an Pistorius Eignung als Verteidigungsminister Kritik an Scholz’ gebrochenem Wahlkampfversprechen: »Parität ist jetzt offiziell abgehakt von der Ampel.«

Scholz hatte zu Beginn seiner Amtszeit gesagt, in der Gesellschaft machten Männer und Frauen jeweils die Hälfte aus – und deshalb müssten Frauen auch die Hälfte der Macht haben. Was sie mit Pistorius als Neuem am Kabinettstisch nun nicht mehr haben.

Aber wer weiß, ob nicht in der verbleibenden Legislaturperiode noch ein mit einem Mann besetzter Ministerposten frei wird? Schließlich soll es in der Vergangenheit auch männliche Politiker gegeben haben, die Mist gebaut haben.

Lesen Sie hier ein Porträt von Boris Pistorius: Der rote General

2. Verräterischer Tumor

30 Jahre lang jagten die Behörden Italiens vielleicht gefährlichsten Mafiaboss. War er in Spanien untergetaucht? Oder in Albanien? Zahllose Ermittlerinnen und Staatsanwälte haben große Teile ihrer Karriere mit der Suche nach dem flüchtigen Sizilianer verbracht. Ohne Erfolg.

Nun aber gab es endlich eine Festnahme. Offenbar ist Matteo Messina Denaro an einem speziellen Krebsleiden erkrankt. So konnten die Ermittler ihn identifizieren. Kurz vor seiner nächsten Chemotherapie schnappte die Polizei zu .