Das klingt ein bisschen so, als würde jetzt erst mit dem Panzer-Zählen angefangen. Als müsste man im Verteidigungsministerium mehr tun, als in einer Excel-Datei zu gucken, über wie viele Kampfpanzer die deutschen Streitkräfte verfügen. Nach allem, was in den vergangenen Wochen über die Bundeswehr zu lesen war, wäre das allerdings keine Überraschung. (Hier mehr .)

Nochmal Pistorius: Die Entscheidung über eine Leopard-2-Lieferung werde »so bald wie möglich getroffen«, in Abstimmung mit den Partnern. Zudem werde Deutschland der Ukraine weitere Waffen und Ausrüstung im Wert von einer Milliarde Euro liefern, so steige der Gesamtumfang der deutschen Militärhilfe seit Beginn des Kriegs auf 3,3 Milliarden Euro.

Und nochmal Jean-Paul Sartre: »Indem wir entscheiden, verantworten wir auch unsere Entscheidung.«

2. Sende mit Schrecken

Die Post streikt. »Macht das einen Unterschied?«, fragt ein Kollege in unserer Redaktionskonferenz. Schon in den vergangenen Monaten beschwerten sich Tausende Kundinnen und Kunden über verspätete Briefe und ausgefallene Zustelltouren. Auch bei uns rufen immer wieder Abonnentinnen und Abonnenten an, weil der gedruckte SPIEGEL nicht am Samstag, wie früher üblich, sondern erst am Montag, Dienstag oder gar Mittwoch im Briefkasten liegt. (Sollten auch Sie wegen des aktuellen Streiks Ihre SPIEGEL-Ausgabe nicht pünktlich erhalten, melden Sie sich gerne hier bei unserem Abo-Service – oder lesen Sie hier, wie Sie Ihr Abo trotzdem nutzen können.)