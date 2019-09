hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages:

Für die kommenden fünf Wochen hat Boris Johnson das britische Parlament ausgeschaltet, so lange wie noch kein Premierminister vor ihm und zu einem Zeitpunkt, der für die Zukunft des Vereinigten Königreichs zukunftsweisend ist. Wenn nichts Entscheidendes passiert, verlässt es am 31. Oktober die Europäische Union, vielleicht ohne ein Abkommen, das das drohende Chaos begrenzen könnte. Das Parlament kann dazu augenblicklich nur schweigen.

Ab heute verhandelt der Supreme Court in London darüber, ob der von Johnson durchgeboxte Zwangsurlaub für die Parlamentarier rechtens war und ob der Premier etwa die Queen täuschte, um mit seinem harten Brexit-Kurs durchzukommen. Ein Gericht für England und Wales hatte Johnsons Brachialkurs für rechtskonform erklärt, ein schottisches Gericht hingegen anschließend für unzulässig. Eine Herausforderung für die höchsten Richter ist es nun, die unterschiedlichen Rechtssysteme des Vereinigten Königreichs in Einklang zu bringen.

Dafür fährt das höchste Gericht im Namen der Queen mächtig auf: 11 von 12 möglichen Richtern sind zuständig, auf einen wird verzichtet, um eine Pattsituation zu vermeiden. Eine solche juristische Schlagkraft wurde erst ein Mal anberaumt, nämlich 2016, als es um den Beschluss zum EU-Austritt ging. Zudem ist es das erste Mal überhaupt, dass der Supreme Court für ein Notfallverfahren außerhalb seiner Sitzungsperiode zusammenkommt. Die Richter sind jetzt die letzte Chance für das Parlament, noch vor Oktober mitreden zu können. Mein Kollege Kevin Hagen hat für Sie aufgeschrieben, worum es ab heute am Supreme Court geht.

Dan Kitwood/ Getty Images Die Richterin Lady Brenda Hale leitet das Verfahren. Sie geht nächstes Jahr in den Ruhestand - könnte zuvor aber noch die Brexit-Pläne von Boris Johnson durchkreuzen

Falls Sie im Brexit-Wirrwarr der vergangenen Tage, Wochen, Monate oder Jahre den Überblick verloren haben: Die Meilensteine ab dem verhängnisvollen Referendum im Sommer 2016 finden Sie in unserer Brexit-Chronik.

Die Zahl des Tages: 16,52

Der vergangene Monat war der zweitwärmste August seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1880. Die Durchschnittstemperatur über Land- und Ozeanflächen lag mit 16,52 Grad Celsius um 0,92 Grad über dem Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts. Das ergaben Messungen der US-Klimabehörde NOAA.

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Deutschland im Autorausch: Carsharing, Ausbau des ÖPNV, mehr Radwege: Deutschland ringt um eine nachhaltige Mobilität - vergeblich. Es gibt mehr Autos als je zuvor. Eine SPIEGEL-Datenanalyse mit interaktiver Karte zeigt, wo die meisten PKW genutzt werden.

Carsharing, Ausbau des ÖPNV, mehr Radwege: Deutschland ringt um eine nachhaltige Mobilität - vergeblich. Es gibt mehr Autos als je zuvor. Eine SPIEGEL-Datenanalyse mit interaktiver Karte zeigt, wo die meisten PKW genutzt werden. CO2-Bepreisung: Union und SPD streiten über die besten Klimaschutzmaßnahmen: Steuer oder Emissionshandel - was hilft dem Klima mehr? Wie die beiden Konzepte funktionieren - und was sie überhaupt bringen.

Union und SPD streiten über die besten Klimaschutzmaßnahmen: Steuer oder Emissionshandel - was hilft dem Klima mehr? Wie die beiden Konzepte funktionieren - und was sie überhaupt bringen. Zerstörte Öl-Anlagen in Saudi-Arabien: Drohnenangriffe auf wichtige Produktionsstätten haben die Märkte erschüttert. Der Ökonom Klaus-Jürgen Gern erklärt, was der Ölpreis-Schock für die Weltwirtschaft bedeutet.

Drohnenangriffe auf wichtige Produktionsstätten haben die Märkte erschüttert. Der Ökonom Klaus-Jürgen Gern erklärt, was der Ölpreis-Schock für die Weltwirtschaft bedeutet. Dutzende Tote bei Anschlag in Afghanistan: Bei einem Bombenanschlag auf eine Wahlkampfveranstaltung des afghanischen Präsidenten sind mindestens 24 Menschen getötet worden. Der Staatschef blieb unverletzt.

Bei einem Bombenanschlag auf eine Wahlkampfveranstaltung des afghanischen Präsidenten sind mindestens 24 Menschen getötet worden. Der Staatschef blieb unverletzt. Brand in russischem Virologielabor: Im sibirischen Kolzowo hat es nach russischen Angaben eine Explosion in einem Labor gegeben. Brisant wird der Unfall, weil dort auch gefährliche Krankheitserreger gelagert werden.

Im sibirischen Kolzowo hat es nach russischen Angaben eine Explosion in einem Labor gegeben. Brisant wird der Unfall, weil dort auch gefährliche Krankheitserreger gelagert werden. Christine Lagarde als EZB-Chefin: Das Europaparlament stimmte mit deutlicher Mehrheit für die Französin als Nachfolgerin Mario Draghis. Sie ist damit einen großen Schritt näher an der Spitze der Europäischen Zentralbank.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Bis wieviel Dezibel ist Antifaschismus erlaubt? Herbert Grönemeyer hat sich gegen Rassismus geäußert und wird nun für seinen Ton kritisiert. Das ist unangebracht, findet Margarethe Stokowski. Weil Nazis mal still und mal laut sind, sollten wir auch verschiedene Lautstärken von Antifaschismus kultivieren. Die Kolumne.

Die Entsorgungsbranche schlägt Alarm: Viel zu viel Abfall wird falsch getrennt, es droht das Müllchaos. Was ist bloß mit uns los? Mein Kollege Alexander Neubacher meint in seiner Kolumne: Deutschland versagt an der Restmülltonne.

Julian Stratenschulte/dpa Im Gelben Sack landet oft Müll, der dort gar nicht hingehört. Die Quote der sogenannten Fehlwürfe liegt nach Schätzung von Branchenexperten zwischen 40 und 60 Prozent

Es ist nicht alles Gold: Die riskanteste Geldanlage wird bei Grillabenden mit Freunden beschlossen. Die schwärmen von Gold und hohen Zinsen - und man greift zu. Und dann hat man ein Problem, meint Harald Schmidt. Hier geht es zum Video.

DER SPIEGEL

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Anwerbung von Stasi-Spitzeln im Westen: Mal mit Druck, mal mit Tricks warb die Stasi ihre Spitzel an. Unser Autor Uwe Klußmann ließ sich darauf nicht ein, weil er durch das Schicksal seines Vaters gewarnt war. Lesen Sie seinen bewegenden Bericht eines Zielobjekts.

Schadet das Handy meinen Augen? Müde Augen, gestörter Schlafrhythmus, kaputte Netzhaut - über künstliches Blaulicht von Displays gibt es viele Vorurteile. Ärzte erklären, welche stimmen - und wovor Sie sich schützen sollten.

Cool altern? Iggy Pop macht es vor. Im Interview spricht der 72-Jährige darüber, warum auch schlechte Erfahrungen dem Leben Sinn geben. Allerdings musste meine Kollegin Jenni Zylka ihm sehr deutlich ins Ohr sprechen. Das Interview.

AP Iggy Pop: "Kann die Scheißgitarren nicht mehr hören"

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Schauen Sie heute Abend Fußball: Die Champions League beginnt, Borussia Dortmund tritt gegen den FC Barcelona an. Es dürfte spannend werden! (21.00 Uhr, Sky und Liveticker SPIEGEL ONLINE)

Oft holen allerdings nicht die jeweils besten Mannschaften ihres Landes den Titel, wie die vergangenen Jahre zeigen: Der FC Bayern wurde siebenmal in Folge Meister, Juventus in Italien achtmal, Barcelona gewann acht der vergangenen elf Meisterschaften, Paris sechs der letzten sieben, und in England holte Manchester City zuletzt 98 und 100 Punkte. Keines dieser Teams schaffte es vergangene Saison ins Champions-League-Finale. Genau so wenig in das des Vorjahrs. Und das davor. Das SPIEGEL-Ranking wählt einen anderen Ansatz und ermittelt die besten Fußballklubs des Kontinents.

Urban Zintel Jackie Thomae: "Menschen sind böse, nicht Wörter."

Falls Fußball nicht ihr Ding ist, lesen Sie ein außerordentliches Porträt der Autorin Jackie Thomae, die seit heute als Finalistin für den Deutschen Buchpreis feststeht. Falls Sie Fußball lieben, lesen Sie es trotzdem - es lohnt sich. Thomae wuchs in der DDR auf, ihr Vater war Afrikaner, ihre Kindheit verarbeitet sie in ihrem Roman "Brüder". Sie ist eine Frau, der die sprachliche Political Correctness eher fremd ist. Ihr Roman ist ein kluges Plädoyer für den zweiten Blick und auch den dritten, ein Plädoyer gegen die Gefahr, farbfehlgeleitet durch die Welt zu gehen. Hier geht es zu dem Porträt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Isabella Reichert vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.