Es ist ein ungleicher Gefangenenaustausch: Griner hatte bei ihrer Festnahme am Moskauer Flughafen Scheremetjewo Cannabisöl dabei und beteuert, es sei ihr ärztlich gegen Schmerzen verschrieben worden, außerdem ist es in ihrem US-Heimatstaat Arizona legal. But ist ein Krimineller mit Verbindungen zu internationalen Terrorgruppen und womöglich Geheimdiensten.

Neun Jahre Haft in einer Strafkolonie für eine Sportlerin, die Vape-Kartuschen mit geringen Mengen Cannabisöl im Gepäck mitführte? Leider wurde dieses offensichtliche Unrecht heute noch übertroffen von einer unmenschlichen Urteilsvollstreckung aus Iran. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna ist erstmals seit Beginn der Massenproteste vor annähernd drei Monaten ein Demonstrant hingerichtet worden.

Sein Name ist Mohsen Shekari. Er wurde 23 Jahre alt. Sein Vergehen gemäß der Rechtsauffassung eines islamischen Revolutionsgerichts: »Kriegsführung gegen Gott«. Schwer vorstellbar nach Nachrichten wie diesen, dass es einen gerechten Gott überhaupt irgendwo gibt.

2. Der gesunde Menschenverstand

Sachsen-Anhalt ist das erste Bundesland, in dem ab heute die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr entfällt. Bayern zieht ab Samstag nach. Keine Ahnung, was gilt, wenn ich nächste Woche mit der Münchner S-Bahn ins Büro fahren will. In den Zügen der Deutschen Bahn herrscht überregional, soweit ich weiß, noch Maskenpflicht und die Münchner S-Bahn wird, soweit ich weiß, von der Deutschen Bahn betrieben.