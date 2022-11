Meine Kollegin Anja Rützel schreibt über ein ungewöhnliches Mitglied der königlichen Familie Großbritanniens, das derzeit im Fernseh-Dschungelcamp zu bestaunen ist. In der britischen Version von »Ich bin ein Star, holt mich hier raus«, sie heißt »I’m a celebrity… get me out of here!«, plaudert Mike Tindall, der Schwiegersohn von Prinzessin Anne, allerhand Delikates über den Hof aus.

Der Schwiegerneffe von König Charles III. hat es immerhin unter die letzten sechs Kandidaten geschafft. Er hat in der Show unter anderem darüber berichtet, wie ihm einmal die Anzughose geplatzt sei, als er gerade mit Prinzessin Anne tanzte. Dank geborstener Hose habe Anne freie Sicht auf seine Unterhose bekommen, auf der der anzügliche Vorschlag »Nibble my Nuts« gedruckt gewesen sei – »Knabber meine Nüsse«. »I'd rather not«, hätte Anne daraufhin prinzessinenmöglichst geantwortet. »Als knarziger Royalbeobachter kann man derlei Enthüllungen ungebührlich finden«, schreibt Anja. »Doch in meinen Augen sind Tindalls Buschabenteuer die beste PR, die die königliche Familie seit Längerem für sich verbuchen konnte.«

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Das rustikale Raubautzwesen

