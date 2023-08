Mal abgesehen davon, dass Höcke wegen seiner Gesinnung wohl selbst keine Fachkraft der Zukunft mehr sein dürfte (Bundesinnenministerin Faeser hat sich dafür ausgesprochen, ihn nicht mehr in den Schuldienst zurückzulassen), ist auch falsch, was er mit dem Wort »Ideologieprojekt« zu insinuieren versucht – nämlich dass Deutschland die Inklusion besonders vehement vorantreibt. Das Gegenteil scheint der Fall: Derzeit prüft der Uno-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, wie gut Deutschland mit der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention vorankommt. Und siehe da: so gut wie gar nicht.

Im Jahr 2015 lernten 4,7 Prozent der Schulkinder in Deutschland an einer Förderschule, die Uno empfahl damals, »im Interesse der Inklusion das segregierte Schulwesen zurückzubauen«. Regelschulen sollten »mit sofortiger Wirkung Kinder mit Behinderungen aufnehmen«.

»Seitdem hat sich erschreckend wenig getan«, wie meine Kollegin Miriam Olbrisch berichtet. Im Schuljahr 2020/2021 lag die sogenannte Exklusionsquote noch immer bei 4,3 Prozent. Sie beschreibt, wie viele Kinder eine Schule außerhalb des Regelsystems besuchen.

Seit 2009 ist das Uno-Papier für Deutschland in Kraft, in Artikel 24 heißt es unter anderem: Menschen mit Behinderungen sollten »gleichberechtigt mit anderen Zugang zu einem inklusiven, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben«. Die Exklusionsquote müsste also eigentlich nahe oder bei null liegen. Doch viele Bundesländer ignorieren das Abkommen offenbar. In Rheinland-Pfalz und Bayern besucht nicht mal jedes dritte Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine Inklusionsklasse. In Schleswig-Holstein ging der Anteil inklusiv unterrichteter Kinder sogar zurück. Nordrhein-Westfalen baut sogar einige neue Förderschulen, auch Berlin investiert in den Ausbau.

Der Grund: Viele Eltern von Inklusionskindern bevorzugen angesichts der katastrophalen Bedingungen im regulären Schulsystem den Schutzraum der Förderschule. »Das darf die Schulpolitik als Kapitulation verstehen«, so Miriam.

3. 25 Fragen, um das Amt zu retten

Mit Spannung wurde heute die Sondersitzung des Koalitionsausschusses im bayerischen Landtag erwartet, bei der es um die Affäre um ein rechtsradikales Flugblatt ging. Das wurde vor 35 Jahren im Schulranzen des heutigen bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gefunden. Der 52-Jährige bestritt am Samstagabend, zu Schulzeiten in den Achtzigerjahren ein solches Flugblatt geschrieben zu haben, über das die »Süddeutsche Zeitung« berichtet hatte. Später sagte sein Bruder, Helmut Aiwanger, er sei der Verfasser des Pamphlets.