In Tigray wird so erbittert gekämpft wie nie zuvor in diesem Krieg, allein seit Ende August sind nach Schätzungen lokaler Beobachter mehr als 100.000 Soldaten gestorben. Am vergangenen Dienstag fiel nach langen Kämpfen die tigrayische Stadt Shire, in der sich viele Tausende von Kriegsflüchtlingen aufhalten dürften, in die Hände der äthiopischen Truppen und ihrer Verbündeten. Experten befürchten einen Genozid.

»Kurz hatte es im Sommer so ausgesehen, als sei ein Friedensschluss möglich«, schreibt mein Kollege Fritz Schaap, der aus Nairobi berichtet, über den Konflikt . Unter amerikanischer Schirmherrschaft kam es zu diskret geführten Friedensgesprächen. Abiy Ahmed habe die Macht und alle Möglichkeiten gehabt, den Konflikt zu beenden. »Doch der äthiopische Premierminister entschied sich für Krieg.« Um einen unmittelbar drohenden Völkermord doch zu verhindern, haben sich die Kriegsparteien immerhin von heute an zu Gesprächen in Südafrika verabredet.

Es werde sehr schwierig werden für Abiy Ahmed, seine eritreischen Verbündeten aus dem Land zu bekommen, sagt mein Kollege Fritz. »Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich die Tigrayer bald aus den Städten in die Berge zurückziehen und wir dann einen Guerillakrieg sehen werden.« Wer könnte noch massivere Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung verhindern? »Die USA könnten Druck machen, sie haben ja bereits Sanktionen verabschiedet, und waren in die vorherigen gescheiterten Friedensgespräche involviert«, so mein Kollege. »Aber auch die EU müsste sich endlich überwinden, viel mehr Druck aufzubauen.«

3. Der Krieg in der Ukraine ist auf diplomatischer Ebene eine Propagandaschlacht – an der sich auch der neue ukrainische Botschafter in Berlin beteiligen dürfte

In Berlin wurde heute Oleksij Makejew als neuer ukrainischer Botschafter beglaubigt.

Makejew war bisher Regierungsbeauftragter der Kiewer Regierung für die Sanktionen gegen Russland, nun überreichte er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in dessen Amtssitz Schloss Bellevue sein Beglaubigungsschreiben und das Abberufungsschreiben seines streitbaren und nicht immer diplomatischen Vorgängers Andrij Melnyk.

Heute warf die Regierung der Ukraine Russland vor, ukrainische Getreideexporte zu verzögern, umgekehrt beharrte der Kreml auf Atomvorwürfen gegen Kiew. Trotz westlicher Skepsis hält Russland an der Behauptung fest, Kiew wolle Moskau mit der Zündung einer »schmutzigen« – also atomar verseuchten – Bombe diskreditieren. »Die Gefahr liegt auf der Hand«, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow heute.