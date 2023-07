1. Gute Schulden, schlechte Schulden

Die Bundesregierung hat ihren Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 und den Finanzplan bis 2027 beschlossen. Die Vorlage von Finanzminister Christian Lindner (FDP) sieht vor, dass der Staat im kommenden Jahr 30,6 Milliarden Euro weniger ausgibt, insgesamt 445,7 Milliarden Euro (hier mehr dazu). Damit sie es sich besser vorstellen können: Das sind 5281 Euro pro Bundesbürger. In 100-Euro-Scheinen ließe sich mit dem Bundeshaushalt ein Turm errichten, der in etwa sechs mal so hoch ist wie das Saarland breit. Oder fast so lang wie der Grand Canyon. Und wem es gelänge, den Betrag in 2-Euro-Münzen zu stapeln, müsste am Mond vorbei. Wenn ich richtig gerechnet und Google nicht gelogen hat. (Fällt Ihnen ein Vergleich ein, der ähnlich sinnlos, aber hoffentlich korrekt ist? Schreiben Sie mir an lageamabend@spiegel.de .)