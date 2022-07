»Mich hat es überrascht und ernüchtert, dass das wichtigste Steuerportal offenbar schon bei einer niedrigen sechsstelligen Zahl von Zugriffen schlappmacht«, sagt mein Kollege Markus Böhm aus unserem Netzwelt-Ressort. »Dabei dürfte der große Ansturm erst noch kommen – mit den Last-Minute-Nutzern zum Ende des Abgabezeitraums am 31. Oktober.«

Das zweite Defizit wirkt erstmal harmloser: Wer macht ausgerechnet die im zweifelhaften Ruf stehende Elster zum Patentier des Finanzsamts? Ja, ich weiß, es ist die Abkürzung für »ELektronische STeuerERklärung«, aber die Assoziationskette hin zum diebischen Staat ist wirklich nicht besonders lang. Das zeugt von mangelndem Gespür für Kommunikation. Den Verantwortlichen in einigen Behörden scheinen die Nutzer und Nutzerinnen schlicht egal zu sein. Ihr Verständnis von Digitalisierung beschränkt sich offenkundig auf die Bereitstellung von Beantragungsdokumenten zur Vereinfachung der behördlichen Bearbeitung. Was genauso schlimm klingt, wie es ist.

Gedankenexperiment: Was würde Sie mehr überraschen? Dass jemand ohne Nervenzusammenbruch in einer deutschen Behörde digital einen Termin beim Bürgeramt und einen Parkschein beantragt? Oder dass irgendein Amtsleiter auf die Idee kommt, die Plattform für den Gründerzuschuss »Geier« zu nennen, und die digitale Kita-Platzvergabe »Kuckuck«? Richten Sie Ihre Antwort gerne per Fax an die Behörde Ihres Vertrauens.

3. Die lange Niederlage

Dem US-Magazin »Atlantic« ist es gelungen , zwei Schlüsselreize in einer Überschrift anzusprechen: Corona und »Herr der Ringe«. Die Überschrift lautet, frei übersetzt: »Amerika schlittert in der Pandemie in die lange Niederlage.« Was natürlich auf einen Satz Galadriels anspielt, der Herrin des Elbenreichs Lothlórien, die zum Hobbit Frodo über sich und ihren Gatten Celeborn sagt: »Zusammen haben wir Zeitalter der Welt hindurch gegen die lange Niederlage gekämpft.« (Oder je nach Übersetzung: »gegen das lange Erliegen«.)

Tolkienisten dürften allerdings enttäuscht sein. Es geht dann doch sehr wenig um Ringgeister und den Kampf gegen Mordor, genauer gesagt: gar nicht. Dafür sehr viel darum, wie sehr Covid in den USA noch immer wütet (in etwa doppelt so viel Tote wie durch Autounfälle) und wie wenig es die Politik kümmert.