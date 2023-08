Extremereignisse wie der Kölner Karneval, die Wiesn oder Berliner Raves haben seit der Coronakrise wieder zugenommen, was aber auch gut so ist. Das Problem für uns Berichterstatter ist der hermeneutische Zirkel. Etwas lässt sich nur angemessen beschreiben, wenn man selbst Teil desselben ist. Im Fall des Heavy-Metal-Festivals in Wacken ist das eine gewisse Herausforderung, und meiner Kollegin Katharina Koerth gebührt Dank dafür , sich in eine Welt aus Hopfen, Malz und Matsch begeben zu haben, wo heftiges Kopfschütteln Zustimmung bedeutet und die Zeile »Bring your daughter …« sich reimt auf »… to the slaughter«. Aber wie gesagt, das entzieht sich dem Außenstehenden und muss gerade deshalb mit grundsätzlicher Sympathie zur Kenntnis genommen werden. Das Schietwetter, so schreibt Koerth, hat bereits andere Open-Air-Festivals zum Abbruch gebracht: »Beim ›Southside‹ flüchteten Zehntausende vor Blitz, Donner und Starkregen«. Da verbietet sich jede Ironie. Und natürlich werden wir gerührt miterleben, wie »Motörhead«-Lemmys Asche in Wacken zur letzten Ruhe kommt. Asche zu Matsch, Matsch zu Asche.

