Das klingt gar nicht so weit entfernt von CDU-Chef Friedrich Merz. Der sagte der ARD heute: »Ich verstehe den Bundeskanzler nicht, wie er in einer solchen Situation darauf bestehen kann. Diese Genehmigung zu erteilen, ist falsch.« (Hier mehr Reaktionen.)

Für fatal hält der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher die Entscheidung. In einem Gastbeitrag für den SPIEGEL schreibt er: »Die Zustimmung der Bundesregierung ist eine verpasste Chance und ein Bruch mit dem Versprechen des Koalitionsvertrags, in Zukunft eine von Werten geleitete Außenwirtschaftspolitik zu verfolgen.« Die Regierung akzeptiere mit ihrer Entscheidung, »dass chinesische Unternehmen nach anderen Spielregeln spielen dürfen als deutsche oder europäische Unternehmen«. Was chinesischen Unternehmen also in Europa und Deutschland erlaubt sei, sei europäischen Unternehmen in China verboten. »Eine symmetrische Beteiligung eines deutschen Unternehmens an einem chinesischen Hafen wäre unmöglich.«

Lesen Sie hier den ganzen Gastbeitrag: Der Pyrrhussieg des Hamburger Hafens

3. Kriegsspiele im Krieg

Russland hat mehrere Interkontinentalraketen abgeschossen, glücklicherweise nur zu Testzwecken. Putins Truppen wollen die Einsatzbereitschaft der strategischen Atomstreitkräfte testen. Die Nachrichtenagenturen berichten, das mehrtägige Manöver sei erwartet worden, westliche Militärs seien deshalb nicht besorgt. Laut dpa war es bereits das zweite große Manöver dieser Art in diesem Jahr. Zuletzt hatte Russland am 19. Februar die Waffen getestet – kurz vor Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar.

Nach russischen Militärangaben schoss das Atom-U-Boot »Tula« in der arktischen Barentssee eine Interkontinentalrakete auf ein Ziel auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka ab. Eine weitere Interkontinentalrakete wurde in Plessezk in Nordrussland gestartet. Außerdem seien zwei nuklear bestückbare Langstreckenbomber Tu-95 im Einsatz gewesen.