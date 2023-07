Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags dämpft in dem Gutachten, das dem SPIEGEL vorliegt, die Erwartungen an die Pläne der Ampel. Privatleute sollen drei – weibliche – Pflanzen anbauen dürfen, der Anbau soll auch in Anbauvereinen, sogenannten Cannabis Clubs, erlaubt werden. Deren Mitglieder müssen mindestens 18 Jahre alt sein, der Konsum soll nicht vor Ort stattfinden, die Abgabe von Cannabis darf nicht kommerziell sein. In einem zweiten Schritt sollen der kommerzielle Anbau und die lizenzierte Abgabe von Cannabis in Geschäften künftig fünf Jahre lang in Modellregionen unter wissenschaftlicher Kontrolle ausprobiert werden.

Laut dem neuen Gutachten sei es zwar möglich, den Privatkonsum – also Besitz, Kauf und Anbau – straffrei zu stellen, wie es Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vorhat. Probleme sehen die Fachleute aber für die geplanten Anbauregeln und die Abgabe-Erprobung in Modellregionen.

Welche Folgen hat das Gutachten, das ein CSU-Bundestagsabgeordneter in Auftrag gegeben hat, der Lauterbachs Vorhaben ablehnt? Der Gesetzentwurf sei ohnehin schon ziemlich bürokratisch, immerhin gehe er auf viele europarechtliche Details bereits ein, sagt meine Kollegin Milena. »Cannabiskonsum soll nur in gewissen Abständen zu Schulen erlaubt sein, in sogenannten Cannabisclubs darf zwar angebaut, aber nicht konsumiert werden, Geld verdienen darf damit sowieso niemand.« Viele Abgeordnete hätten eigentlich gehofft, das Gesetz im parlamentarischen Verfahren noch weiter zu öffnen. Das Gutachten mache nun deutlich, dass es noch einmal viel komplizierter werden dürfte, »sowohl für die Cannabisclubs als auch für die wissenschaftlichen Modellprojekte. Da ist dann fraglich, ob das Gesetz noch zum Zurückdrängen des Schwarzmarktes taugt.«

2. Das aktuelle Extremwetter im Mittelmeerraum wäre wohl ohne den Klimawandel nicht möglich gewesen – ähnliche Hitzewellen dürfte es häufiger geben

Wenn Sie sich derzeit in Deutschland aufhalten, bemitleiden Sie möglicherweise jene Menschen, die derzeit rund ums Mittelmeer Urlaub machen oder die Einheimischen, die dort leben. In vielen Gegenden im Süden ist es derzeit über 40 Grad heiß, Waldbrände zerstören riesige Flächen. Auf einigen griechischen Inseln brennt es seit mehr als einer Woche, auf Rhodos sind die Flammen noch immer nicht unter Kontrolle: Sechs Dörfer nördlich und westlich der antiken Stätte von Lindos waren am Dienstag vom Feuer bedroht.

Meine Kollegin Julia Köppe berichtet heute über eine neue Studie, der zufolge die derzeitige Juli-Hitzewelle in Südeuropa ohne Klimawandel praktisch unmöglich gewesen wäre .