Das Thema des Tages: Kapitänin Carola Rackete über ihre Rettungsaktion

Tagelang steuerte Carola Rackete die "Sea Watch 3" durchs Mittelmeer. An Bord des Rettungsschiffs: Dutzende Flüchtlinge, die keine Regierung aufnehmen wollte. Dann durchbrach die deutsche Kapitänin die Blockade der Italiener - und fuhr mit den Migranten in den Hafen von Lampedusa ein. Es war der Moment, der Rackete international zur Heldin und zur Hassfigur zugleich machte.

Im SPIEGEL spricht Rackete nun über die Zeit an Bord, über die verzweifelten, kranken, mitunter traumatisierten Menschen, die in Zelten schliefen und nur gelegentlich duschen konnten. "Jeden Tag wurde die medizinische und hygienische Situation schlimmer", sagt sie.

Karl Mancini/ DER SPIEGEL Flüchtlingsretterin Rackete: Salvinis Gegenspielerin

Rackete, die in Lampedusa festgenommen wurde, äußert sich auch über jenen Mann, als dessen Gegenspielerin sie wahrgenommen wird - und der sie zuletzt wüst beschimpfte: Matteo Salvini, Italiens Innenminister. "Salvini", sagt Rackete, "ist niemand, dem ich begegnen möchte". Inzwischen ist klar: Rackete will den Rechtspopulisten wegen Verleumdung verklagen.

Das Drama um die Kapitänin aus Niedersachsen lenkt erneut den Blick auf den Zynismus der europäischen Flüchtlingspolitik. Indem die EU ertrinkende Migranten nicht mehr rettet, erfüllt sie eines ihrer Ziele: Die Zahl der Flüchtlinge geht zurück. Die Hintergründe erklären meine Kollegen in diesem Artikel.

Das Zitat des Tages: "Die SPD wird von der Leyen geschlossen ablehnen."

Das sagt Jens Geier, Chef der deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament, dem SPIEGEL. Klar ist: Ursula von der Leyens überraschende Nominierung zur EU-Kommissionspräsidentin sorgt weiterhin für heftigen Ärger - auch bei den Grünen. Eine Zustimmung seiner Fraktion "erscheint mir unwahrscheinlich", sagt der grüne Spitzenkandidat Sven Giegold über die CDU-Politikerin. Und Reinhard Bütikofer, Co-Chef der Europäischen Grünen, wird noch deutlicher: "Warum sollte ich dieses Schmierentheater mit meiner Stimme ratifizieren."

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX Noch-Verteidigungsministerin von der Leyen

Audi hat eine Aufklärung beim Abgasbetrug in Europa zwei Jahre lang verschleppt. Nach SPIEGEL-Informationen versuchte der Konzern das wahre Ausmaß des Skandals zu verschleiern.

Nach SPIEGEL-Informationen versuchte der Konzern das wahre Ausmaß des Skandals zu verschleiern. Eine deutsche IS-Heimkehrerin ist zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Die Frau hatte von Ende 2013 bis August 2017 in Syrien und im Irak gelebt. Die Hintergründe.

Die Frau hatte von Ende 2013 bis August 2017 in Syrien und im Irak gelebt. Die Hintergründe. Der sächsische Wahlausschuss hat einen Teil der AfD-Landesliste für ungültig erklärt. Das könnte die Rechtspopulisten bei den Wahlen im September Sitze im Parlament kosten.

Das könnte die Rechtspopulisten bei den Wahlen im September Sitze im Parlament kosten. Eine Frau soll für von der Leyen ins Kabinett nachrücken. Nach SPIEGEL-Informationen will die CDU an ihrer Parteiquote für Ministerposten festhalten.

Vielleicht doch die bessere Partie: Christine Lagarde soll die EZB leiten. Viele meinen, sie sei zu politisch für den Posten. Ein typischer Fall von deutscher Selbstüberschätzung, meint Thomas Fricke.

Ist das noch sein Land? Mit dem Auto in die City, das wird immer schwieriger, findet Harald Schmidt. Fußgänger am Handy - und dann noch gut gelaunte "Grannies For Future". Die Videokolumne.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

BMW-Chef Harald Krüger tritt ab. Der Vorstandschef will seinen im April 2020 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Warum er sich nicht durchsetzen konnte - die Hintergründe.

"Eine humanitäre Entscheidung": Ex-SED-Generalsekretär lobt CDU-Kanzlerin. Was Egon Krenz über Angela Merkel und deren Flüchtlingspolitik sagt - hier geht es zum Interview.

Was Sie sehen können: Fußball - noch nicht heute Abend, dafür am Wochenende. Bei der Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich steigt am Sonntag um 17 Uhr das Finale (Liveticker: SPIEGEL ONLINE; TV: ARD). Die bislang fulminant aufspielenden Amerikanerinnen treffen auf die Niederlande. Bereits am Samstag (ebenfalls 17 Uhr, SPIEGEL ONLINE; ZDF) kämpfen England und Deutschland-Bezwinger Schweden um Platz drei.

Benoit Tessier/REUTERS US-Star Megan Rapinoe: Jubelt sie auch im Finale?

