Verantwortlich für das rabiate Durchgreifen ist Irans Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei. Er fürchtet um die Macht seines Unterdrückerregimes. Er macht dabei nicht mal Halt vor der eigenen Familie. Am 23. November wurde die Nichte von Ayatollah Ali Khamenei, Farideh Moradkhani – eine Menschenrechtsaktivistin – , in Iran verhaftet. Ihre Mutter, Badri Hosseini Khamenei, ist die Schwester des iranischen geistlichen Oberhaupts. Sie stellt sich hinter die Demonstrationen.

In einem von ihrem Sohn in Paris veröffentlichten Brief verurteilte Sie das »despotische Kalifat« ihres Bruders. »Ich drücke mein Mitgefühl mit allen Müttern aus, die die Verbrechen des Regimes der Islamischen Republik« von der Gründung nach der islamischen Revolution im Jahr 1979 bis in die heutige Zeit »betrauern«, erklärte sie. Der Staatsführung warf sie vor, »Iran und Iranern nichts als Leiden und Unterdrückung« gebracht zu haben. Sie könne wegen ihrer körperlichen Verfassung leider nicht an den Protesten teilnehmen, erklärte die vermutlich in Iran lebende Schwester des Ayatollahs. »Ich hoffe, den Sieg der Bevölkerung und den Sturz dieser Iran regierenden Tyrannei bald zu sehen.«

Meinem Kollegen Solmaz Khorsand ist es gelungen, mit dem Neffen von Ayatollah Ali Khamenei ein Interview zu führen. Er sagt: »Mein Onkel ist zu einem Fanatiker geworden.« Viele in Iran hoffen auf Khameneis Ableben: Er ist 83 Jahre alt, soll an Prostatakrebs leiden, seit Jahren wird sein Tod erwartet. Sollte Khamenei sterben, könnte das ein Wendepunkt für die Protestbewegung sein. Doch sein Neffe hat wenig Hoffnung: »Ali Khameini ist nicht so krank, wie alle denken. Sein Vater wurde 92 Jahre alt, er wird mindestens auch dieses Alter erreichen. Seit Jahren wird behauptet, dass er im Sterben liegt. Manche behaupten sogar, dass er schon lange tot ist und ein Doppelgänger herumläuft. Das sind Lügen, die das Regime bewusst streut, auch um die Proteste zu beruhigen.«

Sollte das tatsächlich eine Strategie des Regimes sein, scheint sie gründlich schief zu gehen. Doch egal wie alt der iranische Despot auch werden sollte: Unzufriedenheit lässt sich nicht auf Dauer deckeln. Zuletzt konnte man das im eigenen Land beobachten. Je greiser die DDR-Führung wurde, desto heftiger war der Widerstand.

3. Bismarcks Umzug von Berlin nach Bonn

Seit am 9. November das »Bismarck-Zimmer« im Auswärtigen Amt in »Saal der Deutschen Einheit« umbenannt und ein Porträt von Bismarcks Hausmaler Franz von Lenbach aus dem Raum entfernt wurde, gibt es Diskussionen. Ob Außenministerin Annalena Baerbock nichts Wichtigeres zu tun hat als solch symbolische Aktionen, wird gefragt. »Was hat Baerbock gegen Bismarck?«, empörte sich »Bild«. Auch die Nachfahren des Reichskanzlers kritisierten die grüne Ministerin. Baerbock habe »für Deutschland kein Geschichtsbewusstsein«, schimpfte Alexander von Bismarck, der den Verein »von Bismarck´scher Familienverband« leitet.