Als hätten Deutschlands Ärztinnen und Ärzte mit Corona und Grippe nicht schon genug zu tun, rollt jetzt die nächste Seuche an. Es geht um das Respiratorische Synzytial-Virus, kurz RSV. Es verursacht Symptome wie Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, bei schweren Verläufen auch Fieber. Gefährlich ist es vor allem für Säuglinge und Kleinkinder, aber auch für Erwachsene mit Immunschwäche oder chronischen Atemwegsleiden.

In Berlin ist es derzeit offenbar besonders schlimm. Kinderärzte beklagen, in den Krankenhäusern gebe es kaum noch ein freies Bett, auch im Umland werde es knapp. Kranke Kinder lägen über Nacht in der Rettungsstelle.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach weiß von dem Problem, kann aber auf die Schnelle auch keine Lösung anbieten. Meine Kollegin Milena Hassenkamp hat ihn beim Besuch einer Berliner Kinderklinik begleitet . Dort riet der Minister, man solle eine Atemschutzmaske tragen, um Infekte zu verhindern – als hätte man in den vergangenen Coronajahren je etwas anderes getan.

Milena rief anschließend einen Kinderarzt an, der in der Nähe des Krankenhauses seine Praxis hat. Der Arzt berichtete von seinem Praxisalltag, von langen Schlangen und langen Wartezeiten. Den Maskentipp des Ministers kommentierte er so: »Da fängt man doch an zu heulen.«

