1. Özdemirs olivgrüne Woche

Nein, der Landwirtschaftsminister hat das Wort »Feldjäger« nicht falsch verstanden. Cem Özdemir weiß natürlich, dass die Bundeswehr nicht direkt in seine Zuständigkeit fällt. Dennoch ist er jetzt in den Nachrichten in Flecktarn und rotem Barett zu sehen: Er nimmt an einer Wehrübung teil, als erster Bundesminister, wie es heißt – seine persönliche olivgrüne Viertagewoche. Er darf sich sogar Oberleutnant der Reserve nennen für den Lehrgang. Die Bundeswehr bietet Politikern solche Schnupperpraktika seit 20 Jahren an; Özdemir hatte einst bereits als Vorsitzender des Verkehrsausschusses mitgemacht.