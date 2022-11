Auch Dutzende meiner Kolleginnen und Kollegen haben bei Schneider das Handwerk gelernt. Ich habe sie gefragt, an welche Lektion sie sich erinnern – oder an welche Anekdote. Hier die Antworten:

»›1. Wieder u. immer noch etliche Schwächen im Text. 2. Und das Ganze unbrauchbar durch grobe Schlamperei. Bitte nochmal.‹ Das hat Schneider unter einen Text von mir geschrieben. Gelernt: Aufgeben ist keine Option.« (Jörg Blech)

»Texte sollen nützen und ergötzen, prodesse et delectare – Horaz via Schneider, welch ein perfektes Mantra, gerade für Wissenschaftsjournalisten! Was ich sehr liebe, aber seltener umsetzen kann: ›Mit einem Erdbeben anfangen und dann langsam steigern.‹« (Rafaela von Bredow)

»Drei Dinge, die ich nicht von ihm gelernt habe, aber an ihm studieren konnte: Arbeite nicht für Springer. Alter schützt vor Irrtum nicht. Der 8. Mai war/ist der Tag der Befreiung, nicht der Niederlage. Der Rest war Schreiben. Dafür: Danke!« (Markus Deggerich)

»Hinterfrage jedes Wort: Gute Texte haben kurze Sätze und eine klare Sprache – alles andere ist Eitelkeit und dem Leser nicht dienlich.« (Helene Endres)

»Ich habe in den Schreibübungen mit Schneider gelernt, -ü-b-e-r-f-l-ü-s-s-i-g-e- Adjektive zu vermeiden.« (Jan Friedmann)

»Wölfe bellen, aber sie beißen nicht.« (Jens Glüsing)

»Ein Rat für die tägliche Arbeit (und fürs Leben überhaupt): Erkläre nie, wirklich: NIE, warum etwas nicht funktioniert hat. Sorge dafür, dass es funktioniert. Und wenn’s nicht aufgeht, dann mach’s nächstes Mal halt besser.« (Hauke Goos)

»Mit Sätzen wie ›Ich bin Ihr Lehrer und Ihr Dienstvorgesetzter. Sie werden zugeben, dass dies eine starke Position ist‹ machte er klar, dass die Schule eine Schule ist und keine Universität. Sollte heißen: Hier wird nicht gelabert, nicht abgestimmt, hier widersetzt man sich nicht.« (Ansbert Kneip)

»Dass man eine grauenhafte Formulierung grauenhaft nennen darf.« (Martin Knobbe)

»Eine Geisel kann männlich, ein Gast weiblich sein; Nichtraucherzonen gelten auch für Frauen: Das sprachliche Geschlecht und das biologische müssen nicht übereinstimmen. Wissen viele nicht mehr. Dabei hat Schneider es über Jahrzehnte gepredigt.« (Alexander Kühn)

»Allgemeinwissen sollte man im Kopf haben, nicht alle Fakten nachschlagen müssen. Woran ich gescheitert bin: Den Anglizismus ›Airbag‹ in der Redaktion durch das schöne deutsche ›Prallsack‹ zu ersetzen.« (Nicolai Kwasniewski)

»Nie die Deadline reißen, immer die exakte Zeichenzahl liefern, stets den Pförtner grüßen. Bis jetzt hat das gereicht.« (Jonas Leppin)

»Dass viele von uns, die in den Achtzigern bei Schneider gelernt (und gelitten) haben, seine Lehrsätze bis heute mühelos aufsagen können, spricht für sich. Oder, besser: für Schneider. Handwerk vor Haltung, das war sein Ansatz.« (Walter Mayr)

»Wie schreibe ich ein Sachbuch? Reißen Sie alles Relevante aus Zeitungen und Zeitschriften raus, kleben Sie es nicht auf, heften Sie es nicht ab. Dann fangen Sie an. Das Jahr hat 52 Wochenenden. Freunde, die das nicht verstehen, sind es nicht wert, Freunde genannt zu werden.« (Martin U. Müller)

»Selbst auf TikTok ist Schneider ein Star; das erfolgreichste Reporterfabrik-Kurzvideo seiner Sprachregeln hat fast 600.000 Abrufe. Einstieg: ›Ein Wort ist umso verständlicher umso weniger Silben es hat – und umso kraftvoller ist es auch.‹ Aus den Kommentaren: ›Kann er mal Hörbücher einsprechen? Seine Stimme und seine Betonungen sind echt nice.‹« (Jens Radü)

»Der Satz, der sich mir eingeprägt hat, war keine seiner Sprachregeln. Gleich zu Beginn seines Seminarblocks sagte er tiefgebräunt und frisch aus seinem damaligen Wohnsitz Mallorca eingeschwebt: ›Ich kann nicht verhindern, älter zu werden – nur, dass es bei schlechtem Wetter geschieht.‹« (Marcel Rosenbach)

»Gehen Sie als Journalist nie im T-Shirt zu Interviews, das sind amerikanische Unterhemden, verdammt noch mal!« (Cordt Schnibben)

»Von Schneider habe ich gelernt: Wertschätzung für Verben. Misstrauen gegenüber Metaphern. Dass das Schlichte manchmal das Stärkste sein kann.« (Barbara Supp)

»Er schrieb mir am Ende meiner Ausbildung: ›Sie sollten beten, dass mich niemals jemand nach Ihnen fragt.‹« (Stefan Weigel)

»Man fährt zu Terminen so zeitig los, dass man auch nicht zu spät ist, wenn die Lichtmaschine des Autos auf der Strecke aufgibt. Das war Wolf Schneider passiert, und natürlich war er pünktlich gewesen. Also: vorausschauend fahren – und recherchieren.« (Marianne Wellershoff)

»›Mit Wolf Schneider starb ein großer Journalist‹ – dass so eine Formulierung schief ist, habe ich von Schneider gelernt. Denn wer ist der andere Journalist, der mit ihm gestorben sein soll?« (Martin Wolf)

Mir sagte er, wenn ich mich richtig erinnere, ich würde anscheinend (nicht scheinbar!) aus Berlin kommen – Berliner könnten keinem Witz aus dem Weg gehen, keinem guten, aber auch keinem schlechten.

»›Erstaune mich – ich warte.‹ Mit diesen Worten machte es sich der russische Ballet-Impresario Sergej Diaghilew einst vor Jean Cocteau bequem.« So beginnt das Kapitel »Der richtige Anfang« in dem von Schneider verfassten Standardwerk »Deutsch für Profis«. Der erste Satz jedes Textes, so die Lektion, muss fesseln; er hat »attraktiv zu sein um fast jeden Preis«. Denn Hörer und Leser wollen staunen, erschrecken, schmunzeln oder sich bereichert fühlen – und zwar schnell. (Ein Freund des szenischen Einstiegs, mit dem wir beim SPIEGEL viele Geschichten beginnen, war er allerdings nicht, denn auch die guten haben Schneider zufolge »nach den ersten dreihunderttausend Verwendungen die Originalität nicht mehr zur Verbündeten«.) Der Nachruf meines Kollegen Ansbert Kneip beginnt so: »Ein Nachruf besteht zu mindestens 51 Prozent aus Lob, auch bei einem Scheusal.« Natürlich eine Schneider-Weisheit.

Lesen Sie hier den ganzen Nachruf: Er lebte vor, was es heißt, neugierig zu sein

3. Es geht um Leibchen und Leben

Der Fußball-Weltverband Fifa hat den Antrag der dänischen Nationalmannschaft abgelehnt, den Slogan »Menschenrechte für alle« auf Trainingstrikots zu tragen (hier mehr dazu). Ernsthaft? Das ist der Fifa schon zu politisch? »Dabei hätte man doch naiverweise denken können, Menschenrechte seien ein so universales Wort, dass niemand etwas dagegen haben kann«, schreibt mein Kollege Peter Ahrens aus unserem Sportressort in seinem Kommentar. »Ein Wort, hinter dem sich alle Mensch versammeln können. Sogar ein Fifa-Präsident. Falsch gedacht.«