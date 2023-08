Die parteilose Kneissl war 2017 von der rechtspopulistischen FPÖ als Außenministerin nominiert worden und trat nach dem Ibiza-Skandal 2019 zurück. Im Ausland wurde sie weniger wegen ihrer politischen Initiativen bekannt, sondern weil sie Russlands Staatschef Wladimir Putin 2018 zu ihrer Hochzeit in die Steiermark einlud, mit ihm tanzte und dann einen Knicks vor ihm machte. Höfliche Kommentatoren hielten das für Naivität, andere für außenpolitische Unterwürfigkeit.

Seither jedenfalls, schreibt Oliver, sei Kneissls Leben »aus den Fugen geraten, vielleicht war es das aber schon zuvor«. Die vielsprachige Diplomatin, promovierte Juristin und einst angesehene Nahost- und Energieexpertin lasse sich seit Russlands Überfall auf die Ukraine für Moskaus Propaganda einspannen. Was sie antreibt und warum sie ausgerechnet in die russische Provinz gezogen ist, bleibt rätselhaft. In ihrer alten Heimat hat sie lange in der niederösterreichischen Marktgemeinde Seibersdorf gelebt. An das Landleben dort scheint sie nun auch das Dorf Petruschowo, gut 200 Kilometer von Moskau entfernt, zu erinnern: »Wenn ich Hühner, Enten, Ziegen auf der Straße sehe«, sagte sie in dem russischen Interview, »das ist auch meine Welt.«

Hier Oliver Das Guptas Stück: Karin Kneissl wohnt jetzt in Petruschowo, fünf Autostunden von Moskau entfernt

3. Straight outta Niederkaltenkirchen

Weil gerade von Österreich die Rede ist: Entgegen anderslautenden Gerüchten und trotz ihres sehr ähnlichen Idioms stehen sich Österreicher und Bayern meiner Erfahrung nach tatsächlich ziemlich nahe. Ich komme darauf, weil mein Kollege und »Lage am Abend«-Autor Wolfgang Höbel in einer Filmkritik die Frage stellt, warum die bayerischen Eberhofer-Krimis im Kino so erfolgreich sind.