1. Teure Zukunftsinvestition

Kurz stockte mir der Atem, als ich die Fördersumme las, mit der die Bundesregierung den Bau einer Chipfabrik in Magdeburg unterstützen möchte: 9,8 Milliarden Euro. Milliarden, nicht Millionen. Ganz schön viel deutsches Steuergeld für eine US-Firma, könnte man meinen. Offenbar war es Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck sehr wichtig, dass die US-Firma Intel nicht nur in Israel und Polen, sondern auch in Deutschland investiert.

Im März 2022 hatte Intel angekündigt, in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt ein Halbleiterwerk bauen zu wollen. »Seitdem wird heftig um die Bedingungen gerungen«, schreiben meine Kollegen Martin Hesse, Peter Maxwill, Gerald Traufetter und Christian Reiermann in ihrer Analyse. Am Sonntag ließ sich Pat Gelsinger, der Chef des amerikanischen Chipkonzerns, von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) die Luther-Stadt Wittenberg zeigen, am Montag traf er sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Am Ende legte Wirtschaftsminister Habeck noch drei Milliarden auf die schon beschlossenen 6,8 Milliarden Euro drauf. Dafür zapft er nach SPIEGEL-Informationen den Klima- und Transformationsfonds, also bundesdeutsches Sondervermögen, an.