1. Gute Nachrichten nach dem Fest

Huch, Weihnachten vorbei und so viele gute Nachrichten: Dank des milden Wetters füllen sich die Gasspeicher wieder. Wer spart, bekommt wieder Zinsen. Und Friedrich Merz sagt, er und Olaf Scholz könnten nach einem gemeinsamen Abendessen wieder »normale Gespräche« führen. Zeigt sich 2022 zum Ausklang noch einmal gnädig?

Heute Morgen freute sich mein Kollege Christoph Hickmann im Schwesternewsletter »Die Lage am Morgen« darüber, dass Christian Drosten dem »Tagesspiegel« gesagt hatte: »Nach meiner Einschätzung ist die Pandemie vorbei.« Für Corona-Streber wie mich klingen solche Sätze fast verrucht, nach Sex and Drugs and ICE-Fahren ohne Maske. Und natürlich fordert die FDP bereits, alle Schutzmaßnahmen fallen zu lassen. (Was wo gilt, lesen Sie hier.)