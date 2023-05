Am Mittwoch wollte Bundesfinanzminister Christian Lindner seinen chinesischen Amtskollegen in Peking treffen. Doch daraus wird nichts. China hat Lindner heute kurzfristig ausgeladen. »Aus terminlichen Gründen«, wie es in der Begründung heißt. Was nach aller Erfahrung mit chinesischer Diplomatie wohl nur übersetzt werden kann mit: Schleich dich. Das Treffen soll »zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden«, heißt es aus der Bundesregierung.

Lindner hat in China einen schlechten Ruf. Bei einer Asienreise im Sommer 2019 hatte der FDP-Chef zuerst Hongkong besucht und sich mit Oppositionsvertretern getroffen. Das war ehrenwert, aber dem Ziel seiner Chinareise abträglich. In Peking bekam er anschließend nur noch einen einzigen frostigen Termin; der Handschlag wurde ihm verweigert.

Damals war Lindner allerdings noch kein Regierungsmitglied. Umso ernster ist nun die Absage. Dass China den Minister eines wichtigen Handelspartners so schlecht behandelt, kommt selten vor. Es ist ein Alarmzeichen, ein Fall von politischem Decoupling.

3. Warum wir Deutschen keinen »Tag der Befreiung« feiern sollten

In vielen Erklärungen und Reden ist heute an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 78 Jahren erinnert worden. Für Streit sorgte die Frage, ob zum Gedenktag russische Flaggen in Berlin gezeigt werden dürfen, wenn gleichzeitig Putin die Ukraine bombardiert. Bei Veranstaltungen an den sowjetischen Ehrenmalen in Berlin waren mehr als 1500 Polizisten im Einsatz.