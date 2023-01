Aufmerksam gemacht wurde das Bundeskriminalamt Ende Dezember auf die 25 und 32 Jahre alten Terrorverdächtigen, wie es hieß, »im Rahmen des internationalen Nachrichtenaustausches«. Nach Informationen des SPIEGEL kam der Hinweis vom FBI.

Heute wurde bekannt, dass die beiden Brüder nach einer weiteren, wohl bereits dritten Durchsuchung in Castrop-Rauxel im Verdacht stehen, »im Auftrag des IS« mit Giftstoffen einen Anschlag auf eine größere Menschenmenge an Silvester geplant zu haben.

Dazu wollten sich die Verdächtigen Rizin oder Cyanid beschafft haben, was offenbar nicht oder nicht rechtzeitig gelang. Bei der erneuten Durchsuchung fanden die Ermittler offensichtlich Hinweise darauf, dass einer der Brüder den letzten notwendigen Grundstoff namens »Iron Powder« im Netz bestellt hatte und die Lieferung am 6. Januar erwartete. Was genau und in welcher Menge in der Wohnung gefunden wurde, ist unklar.

Mit dem Fund vom vergangenen Donnerstag komme jetzt anscheinend doch noch Bewegung in eine Sache, die manche schon mangels Masse als Ente abgetan hatten, sagt mein mit dem Fall vertrauter Kollege Tobias Großekemper. »Dass es den Hinweis eines ausländischen Dienstes braucht, um mitzubekommen, dass da in Castrop-Rauxel etwas vor sich geht, was man dringend genauer betrachten sollte, ist die eine Sache. Dass es dann aber zwei Durchsuchungsbeschlüsse braucht, um bei der dritten Durchsuchung etwas zu finden, das verfahrensrelevant ist, die andere. Es gibt Kollegen, die sorgen sich, was wohl bei einer vierten Durchsuchung gefunden werden könnte.«