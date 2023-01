Abgelaufen: Ein »6 aus 49«-Lottospieler in der Region Mansfeld-Hettstedt in Sachsen-Anhalt hat es endgültig versäumt, seinen Millionengewinn abzuholen. Der oder die Unbekannte hatte im Dezember 2019 bei einer Sonderauslosung einen Volltreffer gelandet, sich aber nicht gemeldet. In der Silvesternacht lief nun die Dreijahresfrist ab. Der Betrag fließt zurück in den Topf. Eine Sprecherin von Lotto Sachsen-Anhalt sagte, nie zuvor sei bei ihnen ein so hoher Gewinn verfallen.

Mini-Hohlspiegel