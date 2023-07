Den Streikenden geht es nicht einfach nur um mehr Geld, es geht ihnen auch um künstliche Intelligenz, Spezialeffekte und die Grundsatzfrage: Wem gehört mein Gesicht? »Die Studios, unter anderem Netflix und Disney, sollen in ihrem aktuellen Angebot mit ihren KI-Konditionen die Schauspieler entsetzt haben«, berichtet meine Kollegin Carola Padtberg aus unserem Kulturressort. Offenbar wollen sie Statisten scannen, ihnen eine Tagesgage zahlen und die Gesichter dann beliebig verwenden. »Für eine Szene in einem vollen Restaurant oder in einer belebten Straße bräuchte es dann keine echten Menschen mehr.«

Was die Streikenden in Rage versetzt, lässt die Herzen von Fans und Nerds oft höher schlagen vor Freude: Was allein bei »Star Wars« in Serien und Filmen möglich wurde, ließ sich früher nur in nächtelanger laienhafter Comiczeichnerei verwirklichen. Jetzt kehrt der junge Jedi Luke Skywalker in »The Mandalorian« zurück, da taucht die junge Leia in »Rogue One« wieder auf, da scheppert die Stimme von Darth Vader an allen Ecken und Enden der weit, weit entfernten Galaxis. »So schön solche künstlichen Gastauftritte für die Zuschauenden sind, so berechtigt ist das Anliegen der Schauspieler und Schauspielerinnen«, sagt Carola. »In dieser Frage braucht es dringend klare Regeln.« Und dass moderne Technik nicht nur Gutes gebiert, nicht mal bei »Star Wars«, ist spätestens seit Jar Jar Binks klar.