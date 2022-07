Beim nächsten Ton ist es ... still: In Frankreich wurde die automatische Zeitansage Punkt Mitternacht abgeschafft. Im Smartphone-Zeitalter sei der Bedarf gesunken, hieß es. So weit, so logisch. Trotzdem ging mir diese Meldung heute den ganzen Tag über nicht aus dem Kopf.

Vielleicht, weil sie zeigt, wie sehr die Erfindung des Handys unseren Alltag revolutioniert hat. Nicht nur die genaue Uhrzeit tragen wir permanent in unseren Handtaschen oder Hosentaschen durch die Gegend. Ich entsperre zum Beispiel seit Neuestem mein E-Bike per App, schreibe Tagebuch per App, suche nach Schokoladenkuchen-Rezepten per App, erledige Überweisungen, bezahle Parktickets, buche Kinokarten per App. Die Aufzählung würde noch drei weitere Absätze problemlos füllen.

Seltsamerweise telefoniere ich viel seltener als früher mit Menschen. Viel Kommunikation findet heuzutage per Kurznachricht, im Videocall, über Mailverkehr oder Herzchen in sozialen Netzwerken statt. Vielleicht sollte ich meine Freunde wieder mehr anrufen? Oder gar die 0180 4100 100 wählen. In Deutschland bietet die Telekom die automatische Zeitansage weiterhin unter dieser Nummer an. Besonders zur Zeitumstellung von Sommer- und Winterzeit erfreue sich die Zeitansage auch noch heute großer Beliebtheit, heißt es.

