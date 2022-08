Auch auf Details im Kampf gegen die Energiekrise (und letztlich zur Einhegung Putins) hat sich das Kabinett geeinigt. So soll es in deutschen Amtsstuben noch frostiger zugehen, indem sie auf maximal 19 Grad beheizt werden; in Fluren, Foyers und Technikräumen soll normalerweise gar keine Heizung mehr laufen. Die Scheinwerfer vor Denkmälern oder Prachtbaufassaden bleiben abgeschaltet. Wer einen Pool hat, darf ihn nicht mehr mit Gas und Strom heizen. (Details hier)

Beide Krisen zugleich zu meistern, dürfte allerdings schwer werden: Strom sparen und dabei Tausende Luftfilter betreiben? Das mit den Masken kommt mir persönlich allerdings entgegen, ich muss mich nicht umgewöhnen. Als Spätrückkehrer aus dem Homeoffice ertrage ich nach wie vor den Spott der Kolleginnen und Kollegen, weil ich noch immer Maske trage, sobald andere Leute im Raum sind (oder vorher drin waren; Aerosole halten sich schließlich) – und das, obwohl sich hier alle schnelltesten, bevor sie in die Redaktion kommen. Nachdenklich stimmte mich allerdings schon vor Wochen ein Interview mit Christian Drosten, das meine Kolleginnen Rafaela von Bredow und Veronika Hackenbroch geführt hatten. Dort bekannte sich Deutschlands prominentester Virologe zur neuen Lockerheit: »Ich gehe wieder auf Dienstreisen und ins Restaurant, und wenn ich in einer größeren Gruppe stehe, in der keiner eine Maske trägt, dann ziehe ich auch keine an. Ich will ja nicht Dr. Strange sein.« (Hier das ganze Gespräch .)

Auf die Idee, mich Dr. Strange zu nennen, würde niemand beim SPIEGEL kommen. Ich habe schließlich nicht promoviert.

2. Klangtherapie

Promoviert hat hingegen meine Kollegin Heike Le Ker aus unserem Leben-Ressort – und zwar nicht in einem Fach wie komparativer Forstwirtschaft, sondern so richtig in Medizin. Vor ihrer Laufbahn als Journalistin arbeitete sie als Ärztin. Was dazu führt, dass die Kolleginnen und Kollegen (zugegeben, anwesende Newsletter-Schreiber eingeschlossen) sie immer mal wieder behelligen und um Rat fragen: Wann wieder gegen Corona boostern lassen zum Beispiel? (Der Omikron-Impfstoff soll bald wirklich kommen, hier mehr dazu .) Einer Kollegin hat sie sogar schon eine Zecke entfernt.