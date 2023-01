Noch vor Lauterbachs Testpflicht-Bekanntgabe haben sich deutsche Fachleute zu den Maßnahmen geäußert – und Einzelne halten sie offenbar für unangemessen. Der Epidemiologe Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen beispielsweise vermutet zwar, dass viele aus China einreisende Menschen infiziert sind, hält es aber für unwahrscheinlich, dass durch die Einreisenden eine neue Infektionswelle in Deutschland ausgelöst wird. Die Virologin Isabella Eckerle von der Universität Genf hält immerhin eine Sequenzierung von Proben Einreisender für sinnvoll, weil aus China selbst kaum Daten zu den dort zirkulierenden Varianten verfügbar sind.

»Wissenschaftlich hat es einen Wert, mehr darüber zu erfahren, welche Varianten aktuell in China kursieren, da können Sequenzierungen zumindest etwas mehr Einblick geben«, sagt meine Kollegin Nina Weber. In Sachen Infektionsschutz erscheint ihr die Maßnahme aber inkonsequent. »Wir machen ja sonst kaum noch etwas in dieser Richtung, selbst die Maskenpflicht im ÖPNV fällt in den ersten Bundesländern weg. Jetzt ist es einerseits okay, sich schwer hustend und niesend ohne Maske in einen voll besetzten Bus in Lübeck zu setzen. Aber andererseits ist nicht okay, ungetestet in Frankfurt aus einem Flieger aus Shanghai zu steigen.«

Lesen Sie hier mehr: Testpflicht für Reisende aus China – das sagen Fachleute

Lesen Sie hier mehr über die Entwicklung eines universellen Coronaimpfstoffs: Einer für alle

2. Die Antisemitismus-Hitlisten des Simon Wiesenthal Centers sind nach Meinung vieler Experten fragwürdig – weil sie dem Kampf gegen militante Judenfeinde schaden

Die angeblich weltweit beachtete Kunstschau Documenta in Kassel, bei der in diesem Jahr sehr viel über einige hetzerische Kunstwerke gestritten wurde, kommt nur am Rande vor – in der Liste über schlimme antisemitische Vorfälle, die das Simon Wiesenthal Center jedes Jahr veröffentlicht. Dafür wird diesmal an erster Stelle der schwer durchgeknallte US-amerikanische Rapper Kanye West, ein Hitler-Verherrlicher, angeführt. Auch wegen dessen Aufwertung durch den Ex-Präsidenten Donald Trump. Das Treffen des Rappers und des Politikers trage bei »zur Normalisierung und zur Ausweitung des Antisemitismus«, so die Begründung.

Was ist von den Listen des Simon Wiesenthal Centers zu halten? Darüber berichten meine Kollegen Christoph Schult und Philipp Wittrock heute in einer Geschichte, die mich überrascht und beeindruckt hat .

Die durchaus verdienstvolle Organisation, benannt nach dem legendären österreichisch-israelischen Nazijäger Simon Wiesenthal, betreibt unter anderem ein großes Museum und eine Filmabteilung in Los Angeles. Ihre jedes Jahr veröffentlichte Top-Ten-Liste mit den weltweit schlimmsten antisemitischen und antiisraelischen Vorfällen und Verunglimpfungen allerdings ist einigermaßen fragwürdig und sorgt regelmäßig für hitzige Diskussionen. Neben eingefleischten Antisemiten und Israelfeinden knöpfen sich die Frauen und Männer des Wiesenthal Centers immer wieder deutsche Beamte, Politiker und Publizisten vor – darunter des Hasses und Extremismus unverdächtige Akteure.

»Die Listen schaden dem Kampf gegen militante Antisemiten«, sagt der deutsche Historiker und Publizist Michael Wolffsohn. Im Jahr 2019 wurde zum Beispiel der ehemalige Berater von Kanzlerin Angela Merkel, Christoph Heusgen, auf Platz sieben der Liste gesetzt – gleich hinter die Erwähnung von Gewalttaten gegen Juden in New York und das versuchte Massaker eines Rechtsextremisten in einer Synagoge in Halle. In einer Rede, die Heusgen im März 2019 im Uno-Sicherheitsrat im Zusammenhang mit einer Resolution gegen die israelische Siedlungspolitik hielt, hatte der Deutsche vom israelischen Uno-Botschafter unter anderem wissen wollen, wie dessen Regierung den Siedlungsbau beenden werde.