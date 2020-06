Liebe Leserin, lieber Leser, guten Abend,

die Coronakrise trifft Deutschlands Betriebe mit Wucht. Dennoch ist die Wirtschaft in einer relativ guten Verfassung: Von den horrenden Arbeitslosenzahlen der USA ist Deutschland weit entfernt. Und in Berlin streiten sich die Regierungspartner nicht darüber, ob sie viel Geld in die Konjunktur pumpen - sondern wie. Das ist die Lage am Abend.