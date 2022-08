Vor einigen Tagen fand man nahe Frankfurt die Leiche der 14-jährigen Ayleen. Sie wurde getötet, mutmaßlich von einem 29 Jahre alten Mann, den sie übers Internet beim Onlinespiel »Fortnite« kennengelernt hatte. Eine schockierende Nachricht, auch weil »Fortnite« mit seinen Chatfunktionen so weitverbreitet ist. Etwa 20 Millionen Nutzer hat das Spiel weltweit pro Tag. Viele Eltern fragen sich: Wo treibt mein Kind sich da eigentlich herum?

Mein Kollege Markus Böhm hat recherchiert , welche Rolle »Fortnite« im Fall Ayleen spielte – und was Eltern tun können, um ihre Kinder vor verhängnisvollen Bekanntschaften zu schützen. Weil bei »Fortnite« häufig in Teams mit zufällig zugeordneten Mitstreitern gespielt wird, mit sogenannten Randoms, ist es leicht, mit Fremden in Kontakt zu treten. Die Spielernamen sind in der Regel fiktiv, das wahre Alter bleibt ungenannt.

Dennoch können Eltern verhindern, dass ihre Kinder wahllos mit Fremden chatten, denn »Fortnite« verfügt über eine Kindersicherung. Hier lässt sich die Annahme von Freundschaftsanfragen begrenzen oder die gesamte Chatfunktion abschalten. Eine weitere Option ist, den eigenen Namen für alle jenseits des eigenen Teams unsichtbar zu machen. Das erschwert Dritten die Kontaktaufnahme.

Einige Plattformbetreiber haben damit begonnen, die Chats nach verdächtigen Formulierungen zu durchsuchen, berichtete kürzlich das Magazin »Vice«. Es gehe um Sätze wie »Ich wünschte, du wärst jünger« oder die Frage, ob »gerade noch jemand anders zu Hause« sei.

Markus schreibt aber auch: »Viele Jugendschutzfunktionen lassen sich austricksen oder haben Schwächen. Daher wäre es naiv, sich beim Schutz von Kindern allein auf die Technik zu verlassen.« Eltern müssten ihren Kindern klarmachen, dass sie keine privaten Daten oder Fotos in Chats herausgeben sollten. Und dass es nicht immer cool ist, wenn sie plötzlich einen »erwachsenen Freund« im Netz haben oder wenn ein älterer Spielpartner häufig Komplimente macht.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: So bringen Games wie »Fortnite« Kinder in Kontakt mit Fremden

Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine:

»Es gibt keine Gründe, warum diese Lieferung nicht stattfinden kann« Kanzler Scholz hat ein Siemens-Werk besucht, in dem die Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 weiter festhängt. Russlands Begründungen hält er für nicht einleuchtend – und politisch motiviert.

Mit welchen Strategien Putin die EU zerstören will: Russland geht es nicht nur darum, die Ukraine zu vernichten. Putins Propaganda-Apparat versucht auch in Ländern wie Deutschland die liberale Demokratie zu schwächen: durch Beeinflussung der öffentlichen Debatte.

Rüstungsfirma Heckler & Koch mit deutlich mehr Gewinn: Die Schwarzwälder Firma Heckler & Koch konnte 40 Prozent mehr erwirtschaften als im Vorjahr. Dabei schlagen kriegsbedingte Nachbestellungen noch gar nicht zu Buche.

Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine: Das News-Update

(Sie möchten die »Lage am Abend« per Mail bequem in Ihren Posteingang bekommen? Hier bestellen Sie das tägliche Briefing als Newsletter.)