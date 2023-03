Netanyahus Gegner werfen ihm und seiner Koalition vor, mit der Reform die Judikative schwächen zu wollen und die Demokratie zu untergraben. Seit Wochen kommt es deshalb in Israel zu Massenprotesten. Die Regierung will mit der Reform unter anderem ihren Einfluss bei der Auswahl von Richtern stärken und die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs einschränken, Gesetze zu kippen. Sie begründet dies mit dem Vorwurf, der Gerichtshof werde von linksgerichteten Richtern dominiert, die sich aus politischen Gründen in Bereiche einmischten, die nicht in ihre Zuständigkeit fielen.

Netanyahu und seine Minister sprechen abfällig über die Proteste, zuletzt warf der Premierminister den Demonstrierenden vor, »auf der Demokratie herumzutrampeln«. Sowohl ein ehemaliger Mossad-Chef als auch ein früherer Direktor des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet hätten mittlerweile Bedenken gegenüber dem geplanten Justizumbau geäußert, so sagt meine Kollegin Muriel Kalisch. »Außerdem wird der Umbau von nationalen wie internationalen Rechtsexperten, Professoren und Politiker, kritisiert. Ihnen allen linken Aktivismus vorzuwerfen, wird für die Regierung zunehmend schwierig.«

In der Knesset scheine es nun erste, zaghafte Schritte in Richtung eines Kompromisses zu geben, so Muriel. Simcha Rothman, Mitglied der ultrarechten Partei »Religiöser Zionismus«, gilt als Architekt der Reformen und hat einen Kompromissvorschlag angedeutet, der an das britische Justizsystem angelehnt ist. »Zwar wehrt sich auch hier die Opposition, jedoch fand überhaupt ein Austausch statt«, so meine Kollegin. »Kampflos aufgeben will jedenfalls derzeit in Israel niemand.«