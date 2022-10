Die Hölle, das sind die anderen. Der Satz stammt vom Existenzialisten Jean-Paul Sartre, könnte aber auch aus Lauterbachs Wortschaft stammen. Der Gesundheitsminister jedenfalls beklagte die abnehmende Solidarität der Gesellschaft. »Wenn ich warne, dass die Zahl der Coronatoten wieder steige, fragen mich die Zuhörer: Wie alt sind die Gestorbenen? Wenn ich dann sage, so 80 oder 85 Jahre alt, heißt es: Was wollten diese Leute denn noch vom Leben?«

Ich finde, Karl Lauterbach hat Recht, wenn er das allgemeine Corona-Schulterzucken, diese zum Teil immer unverhohlener zum Ausdruck gebrachte »Wer sich infiziert und stirbt, ist selber schuld«-Mentalität anprangert. Was ihn außerdem bestürze, seien die vielen Menschen, die an Long Covid erkrankten, so Lauterbach. Eine von ihnen ist die freie Autorin und SPIEGEL-Kolumnistin Margarete Stokowski. Heute sei Tag 264 seit Symptombeginn, berichtete Stokowski auf der Pressekonferenz zum Start der bundesweiten Corona-Schutzkampagne.

Sie sei nach ihrem milden Verlauf einer Coronaerkrankung trotz Impfung nicht gesund geworden und leide bis heute unter täglichen Kopfschmerzen, Herzrasen, Fatigue und einer Belastungsintoleranz. Eigentlich schreibt Stokowski jede Woche eine Kolumne auf der SPIEGEL-Homepage. Ihre Texte gehören zu den meist gelesenen auf der Seite. Seit April muss sie pausieren. In einem ihrer Texte nach der Infektion schrieb sie über ihre Wut. Sie ärgere sich nicht darüber, sich infiziert zu haben. Sie sei aber wütend »auf die Gesamtsituation, in der wir alle uns befinden. Weil so wahnsinnig viel falsch läuft und so viele das in einer Mischung aus Erschöpfung, Ignoranz und Fatalismus hinnehmen. Sogenannte Alternativlosigkeit, in ihrer tödlichen Variante.«

Wie viele Corona-Kollateralschäden sind wir bereit, als Gesellschaft zu akzeptieren? Ich jedenfalls brauche keine Politikerinnen, die mir das Masketragen in Innenräumen vorschreiben. Ich trage sie freiwillig.

2. Der Allmächtige

Er hat sein Land abgeschottet, seine Bürger unter Totalüberwachung gestellt und Deutschland wirtschaftlich gefügig gemacht. Nun will Chinas Staatspräsident Xi Jinping als Erster seit Mao lebenslang regieren. Am Sonntag beginnt in Peking der 20. Parteitag der KP mit 2296 Delegierten, die dem Alleinherrscher eine dritte Amtszeit bescheren und seine Macht zementieren sollen.