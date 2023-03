Man wolle die Strukturen bei »Bild« »radikal verändern und weiterentwickeln«, schreibt eine Führungskraft des Hauses in einer verlagsinternen E-Mail. Gewünscht seien »Klarheit und Verlässlichkeit in der Führung und Verantwortung.« Künftig soll die »Bild«-Chefredaktion nur noch aus zwei Personen bestehen: Der frühere »Focus«-Chef Robert Schneider wird am 17. April als Chefredakteur der »Bild« antreten. Er soll an Marion Horn »berichten«, wie das im zeitgenössischen Geschäftsdeutsch heißt; sie kehrt damit zurück zu Springer und zur »Bild«, wo sie bereits eine lange Karriere hinter sich gebracht hat und nun zur Vorsitzenden der Chefredaktion berufen wird.

Der nun geschasste Boie war erst im Oktober 2021 zum Chefredakteur des Boulevardblatts aufgestiegen. Sein Vorgänger Julian Reichelt musste gehen, nachdem Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegenüber »Bild«-Mitarbeiterinnen öffentlich wurden. Reichelt hatte ein Fehlverhalten immer bestritten.

Was bedeutet der heutige Dreier-Rausschmiss? Über die Gründe spekuliere heute die ganze Branche, sagt mein Kollege Anton Rainer. »Er zeigt, dass das Blatt auch eineinhalb Jahre nach Reichelts Rauswurf nicht zur Ruhe kommt«, so Anton. »Zuerst wurde Boie eingesetzt, dann wurde die Personalie Schneider angekündigt, gleichzeitig gab es Gerüchte um die Absetzung von Strunz und Würzbach, die am Ende doch bleiben durften – und jetzt wirbelt man wieder alles durch.« In der Redaktion der »Bild« sei man jedenfalls »verblüfft über so viel Chaos an der Spitze«.