In den vergangenen Tagen fokussierte sich die Öffentlichkeit gebannt auf den Machtkampf zwischen dem CDU-Parteivorsitzenden Friedrich Merz und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Meine Kollegen Lukas Eberle und Florian Gathmann berichten: »Die Ampel stabilisiert sich, die Umfragewerte für die Union sinken, während die Werte der AfD durch die Decke gehen – also ausgerechnet jener Partei, von der Merz einst verkündet hatte, er werde sie halbieren. Und als wäre das nicht genug, hat Merz nun noch eine Führungsdebatte am Hals. Plötzlich steht die Frage im Raum, ob er der richtige Mann an der CDU-Spitze ist. Und der richtige Kanzlerkandidat für die Union.«

Mit Daniel Günther und Hendrik Wüst hat Friedrich Merz spätestens ab heute zwei Konkurrenten.

Lesen Sie mehr: Als Friedrich Merz auf der Tanzfläche vermisst wurde

2. Luxus: Reisen

In dieser Woche beginnen in Deutschland die ersten Sommerferien, den Anfang macht Nordrhein-Westfalen. Eine Zeit der Leichtigkeit, die aber diesmal in etlichen Familien für Bauchschmerzen sorgt. Als Bewohnerin Bayerns komme ich gerade aus den Pfingstferien, die ich im Süden Kroatiens verbracht habe. Die Kugel Eis kostete dort 2 Euro. Mehr Geld als in München – für weniger Geschmack.