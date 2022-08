Der 73-jährige Ngac Nguyen Trong etwa kam aus Vietnam als sogenannter Leiharbeiter in die damalige DDR und bekam einen Job im Rostocker Getreidehafen. Wie viele andere Vietnamesen erhielt er eine Wohnung im Sonnenblumenhaus. Als man nach dem Mauerfall weniger Arbeiter im Rostocker Hafen benötigte, fand Ngac Nguyen Trong 1992 einen Job in einem Chinarestaurant. Die Ausschreitungen in Lichtenhagen erlebte er als Beobachter außerhalb der Plattenbauten, wo er trotz der grölenden, teils betrunkenen, aggressiven Menschenansammlung die Ruhe bewahrte. »Angst um meine persönliche Sicherheit hatte ich nicht«, sagt er heute.

Mein Kollege Sebastian schildert Ngac Nguyen Trong als Mann von erstaunlicher Gelassenheit. Er hat nach Jahren im Chinarestaurant einen Kiosk eröffnet, der gut lief. Heute lebt er als Rentner in Rostock. Er sagt: »Ich fühle mich frei und sicher.«

Er habe »nur Terror gefühlt« erinnert sich dagegen Romeo Tiberiade, ein Roma, der heute in Rumänien lebt, an die Attacken in Lichtenhagen. Die Unterkunft sei von Menschen überlaufen gewesen, es habe keinen Reinigungsdienst und keine Bettwäsche gegeben, keine Informationen über das Asylverfahren. Er war mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern in einem Zimmer im Sonnenblumenhaus untergebracht. »Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich nicht diskriminiert werde, weil ich Roma bin. An diesem Ort wurden alle diskriminiert.«

Am 22. August 1992 war Tiberiade gerade im Freien, um irgendetwas zu erledigen, als es im Haus brannte. »Ein Molotowcocktail war auf das Haus geflogen, in dem meine Familie war.« Nach stundenlangem, ängstlichem Warten im Freien wurden die Roma in eine andere Unterkunft gebracht. Auch dort sei, einige Wochen nach den Ausschreitungen in Lichtenhagen, ein Molotowcocktail auf das Haus geworfen worden. Romeo Tiberiade und seine Familie entschieden, zurück nach Rumänien zu gehen.

Das Pogrom von Lichtenhagen gilt in der deutschen Erinnerungskultur heute in gewisser Weise als Wendepunkt. Nach den Ausschreitungen hat die deutsche Politik die Bekämpfung des Rechtsextremismus offensichtlich sehr viel entschlossener betrieben als in den ersten Jahren nach dem Mauerfall. »1992 ist nicht 2022. Heute gibt es in vielen Ländern rechtspopulistische und rechtsextreme Bewegungen, auch in Deutschland – und doch brennen heute keine Unterkünfte für Geflüchtete in kurzen Abständen«, schreibt mein Kollege Sebastian. Trotzdem stellt er fest, dass Europa sich mittlerweile »jegliche Empathie abgewöhnt hat für die Gründe von Migrationsbewegungen«.

3. Nach dem chaotischen Auftritt von Deutschlands Pop-Superstar Helene Fischer sind manche Fans genervt – die meisten Konzertbesucher sind aber Strapazen gewohnt

Es ist grundsätzlich ein masochistisches Vergnügen, sich gemeinsam mit vielen anderen Menschen auf ein Popkonzert oder ein Festival zu begeben. Ich gehöre zu den Leuten, die sich begeistert herumschubsen, mit Schlamm bekleckern oder mit warmem Bier versorgen lassen, wenn Musikerinnen, Musiker oder Bands auftreten, die mir gefallen. Als Kunde von Konzertveranstaltern mag ich die Grundeinstellung des französischen Komponisten Olivier Messiaen, der mal gesagt hat: »Wenn ich ins Konzert gehe, dann will ich, dass mir die Tränen kommen. Wenn ich nicht weine, dann bedeutet das: Es war nicht gut.«

Heute haben zahlreiche der 130.000 Fans, vor denen die Sängerin Helene Fischer am Wochenende in München auftrat, ihrem Ärger Luft gemacht und auch von ihren Tränen berichtet.

Es war Fischers einziges Konzert in Deutschland in diesem Jahr. Das Wetter war nicht besonders gut, die Zugänge zum Konzertgelände waren verstopft, die Bedingungen der Veranstalter strikt, der Sound umstritten. In den sozialen Medien wurden heute Videos gezeigt, in sich zum Beispiel zwei Männer über den »Playback-Scheiß« aufregen und »sofort« mit dem Management reden wollen. Zwei andere Konzertbesucher in einem anderen Video stehen offenbar im VIP-Bereich und beschweren sich über die schlechten und teuren Plätze. »Ganz schlimm ist das hier«, sagt einer von beiden. Er habe 1300 Euro für zwei Karten bezahlt.