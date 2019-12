hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Das neue Führungsduo der SPD

75 Prozent für Saskia Esken, fast 90 Prozent für Norbert Walter-Borjans: Die SPD hat auf ihrem Parteitag offiziell die neuen Vorsitzenden bestätigt. Erstmals führen ein Mann und eine Frau gemeinsam die größte deutsche Partei.

"In die neue Zeit" prangte als Motto hinter dem Redepult, und davor beschrieb Saskia Esken denn auch, wie sie sich diese neue Zeit so vorstellt. Man müsse Hartz IV überwinden und "den Niedriglohnsektor austrocknen", den die SPD selbst geschaffen habe. Sie warb für "klare Kante, einen klaren Kurs und klare Sprache".

Ihr Kollege Walter-Borjans, der eigentlich prominentere der beiden, nahm in seiner Rede erst Fahrt auf, als er die schwarze Null infrage stellte, mehr Investitionen, mehr Steuergerechtigkeit forderte.

Die Botschaft, der Stil, die Reaktionen: Lesen Sie hier die Analyse zum Parteitag.

Kolumnist Thomas Fricke hat sich die Inhalte angesehen, mit der die neuen Chefs nun "in die neue Zeit" wollen. Das, was die beiden vorschlagen, sei ökonomisch ziemlich vernünftig. Seine Einordnung lesen Sie hier.

Sven Döring/ DER SPIEGEL SPD-Glorifizierung bei den Jungsozialisten in Bad Godesberg, die SPIEGEL-Reporter Ulrich Fichtner besuchte

Anders blickt mein Kollege Ulrich Fichtner auf die neue SPD-Führung. Den Genossen, schreibt er, sei es beim Mitgliedervotum vor allem darum gegangen, den Parteioberen "mit Anlauf in den Arsch zu treten". Warum Deutschlands älteste Partei in den Strudeln des Populismus versinke, lesen Sie in seinem Leitartikel.

Dass Esken und Walter-Borjans nun triumphieren, zwei linke Underdogs, ist vor allem der Erfolg von Kevin Kühnert. Er hat die SPD auf den Kopf gestellt, seit er vor zwei Jahren den Juso-Vorsitz übernahm - jetzt will er als Vizeparteichef kandidieren. Lesen Sie hier ein Porträt über den Strippenzieher Kühnert.

Der SPIEGEL widmet sich der SPD in der aktuellen Titelgeschichte. Und fragt: Ist die SPD noch zu retten? Unser Reporter hat Genossen an der Basis besucht.

Die Zahl des Tages: 3045

So viele Fälle sexueller Gewalt meldet der Fahrdienstleister Uber für das Jahr 2018 - die Täter waren demnach Fahrgäste, Fahrer und Dritte. Darunter seien 235 Vergewaltigungen, heißt es in dem neuen Sicherheitsbericht. 2018 habe es insgesamt 1,3 Milliarden Uber-Fahrten in den USA gegeben, 99,9 Prozent davon seien ohne Übergriffe abgelaufen. Der Bericht wurde mit Spannung erwartet, denn Uber steht unter Druck: Erst am Mittwoch reichten 20 Frauen eine Klage ein, in einem von Uber vermittelten Auto vergewaltigt oder sexuell attackiert worden zu sein.

News: Was Sie heute wissen müssen

Die Bundesregierung trickst bei Angaben zu Beraterkosten. Laut ihrem jährlichem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestages gaben alle Ministerien zusammen im Jahr 2018 angeblich nur 175 Millionen Euro für externe Berater aus. In Wirklichkeit dürften es deutlich mehr sein.

Laut ihrem jährlichem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestages gaben alle Ministerien zusammen im Jahr 2018 angeblich nur 175 Millionen Euro für externe Berater aus. In Wirklichkeit dürften es deutlich mehr sein. Der Verfassungsschutz hat schon 2017 vor einer Gefahr für das spätere Tiergarten-Mordopfer gewarnt. Ein Georgier war Ende August im Kleinen Tiergarten in Berlin von einem Fahrradfahrer erschossen worden, die Staatsanwaltschaft ermittelt und verfolgt Spuren zu "staatlichen Stellen" in Russland.

Massenproteste gegen die geplante Rentenreform haben Frankreich lahmgelegt. Sie könnten zum bestimmenden Merkmal von Emmanuel Macrons Präsidentschaft werden. Warum er vor der größten Herausforderung seiner Amtszeit steht.

Die EU verbietet das Insektizid Chlorpyrifos. Bauern verwenden das Mittel beim Anbau von Zitrusfrüchten. Wie Studien zeigen, kann es die Hirnentwicklung von Babys im Mutterleib schädigen.

DPA Bauarbeiten der Bahn in Niedersachsen

Die Deutsche Bahn will die Stilllegung von Strecken stoppen. Außerdem sollen tote Abschnitte reaktiviert werden. Es soll eine spezielle Einheit gegründet werden, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung zu unterstützen.

Die Bilder aus dem größten DDR-Kunstraub sind wieder aufgetaucht. 1979 wurden fünf Werke alter Meister aus dem Schlossmuseum Gotha geraubt. Nach Informationen des SPIEGEL sind sie seit Ende September in der Obhut der Staatlichen Museen.

Getty Images Die EU verbietet das gesundheitsschädliche Insektizid Chlorpyrifos, das bei Zitrusfrüchten eingesetzt wird

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Das Impeachment-Verfahren muss sein: Die angestrebte Amtsenthebung der US-Demokraten gegen Donald Trump wird vermutlich scheitern. "Lohnt sich also der ganze Aufwand?", fragt mein Kollege Roland Nelles. Und schickt die Antwort hinterher: Ja, den Demokraten bleibt keine andere Wahl.

Der Mainstream hat sich nach rechts entwickelt: Der Politologe Cas Mudde erklärt, warum auf der Welt Rechtspopulisten auf dem Vormarsch sind und wie sich die liberale Demokratie verteidigen lässt. Von Jan Puhl.

Nikolaus-Grüße von einem ganz besonderen Ort: Was macht man, wenn man kurz vor 16 Uhr noch kein Thema für die Videokolumne hat, die um 17 Uhr erscheinen soll? Ganz einfach, sagt Harald Schmidt. Man schließt sich im ICE auf dem Klo ein! Hier ist das Ergebnis.

DER SPIEGEL

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Viele Frauen bereuen den Eingriff eines Tages": Sich sterilisieren zu lassen, ist eine Entscheidung fürs Leben. Eine Fachärztin und ein Facharzt erklären, was sie Frauen raten.

akg-images / TT News Agency / DN Greta Thunberg fordert die Mächtigen der Welt heraus

Das verstörende Mädchen: Greta Thunberg kommt zum Klimagipfel nach Madrid und fordert die Mächtigen der Welt heraus - und jeden Einzelnen von uns. Ein Porträt der Person des Jahres.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie durchblättern könnten: "Sie werden mich vielleicht für naiv halten, aber neulich habe ich mir einen Bildband angesehen und hatte dabei das Gefühl, mich auf eine Reise zu begeben." So beginnt meine Kollegin Nike Laurenz ihren Text, bevor sie davon schreibt, dass dieses Buch sie weggebeamt hat, dass die erste Seite der Beginn eines "Wahnsinnstrips" war. Man blättere zum ersten Bild und sei da, mitten in "Heartland", dem neuen Band der Künstlerin Oda Jaune. Den Text dazu empfehle ich Ihnen.

Hendrik Heiden/ BR Oberkommissarin Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) legt bei der Geburtstagsparty im "Zabriskie"

Was Sie schauen könnten: den Polizeiruf aus München, der kann diesmal sogar als Ausrede für den Weihnachtsmarktbesuch herhalten. Mein Kollege Christian Buß gibt acht von zehn Punkten. Es geht auch ähnlich opulent zu wie zwischen Punsch- und Lebkuchenständen: Kritiker Buß schreibt, dieser Krimi über Aktienhandel und Börsengeschäft birgt Ekstase-Gefahr, schnellen Rausch und langen Kater, Gier und Größenwahn, kleinen Betrug und großen Schmerz.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und einen guten zweiten Advent.

Herzlich

Maria Stöhr vom Daily-Team

